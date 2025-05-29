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Новый Mitsubishi Eclipse Cross: первые изображения

29.05.2025 989 3 1

Ранее в этом месяце японский автопроизводитель анонсировал новую модель для Европы, которая получит знакомое в России имя Eclipse Cross. Пользуясь имеющимися тизерами, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Кроссовер Eclipse Cross первого и единственного пока поколения дебютировал в 2017 году, став серийной версией XR-PHEV, продемонстрированного ещё в 2013 году. Осенью 2020 года паркетник получил рестайлинг, а сейчас Mitsubishi готовит к премьере полностью новый Eclipse Cross, который будет сделан по совершенно иному рецепту. В соответствии с принятой несколькими годами ранее стратегией альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, все новые модели японского бренда станут перелицованными вариантами автомобилей Renault. По такому принципу уже сделали хэтчбек Colt (Renault Clio) и новый кроссовер ASX (Renault Captur). В ближайших планах Mitsubishi ещё несколько аналогичных переделок, и одной из них станет новый Eclipse Cross.

Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
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Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
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Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
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За его основу будет взят Renault Scenic E-Tech, премьера которого состоялась осенью 2023 года. У нас в распоряжении есть несколько тизеров, на которых видны некоторые фрагменты внешности новики. Можно ожидать появления переработанной передней части с новыми фарами, которые получат оригинальную графику светодиодных габаритов, состоящую из горизонтальных полосок. Аналогичный рисунок габаритных огней будет и в фонарях, которые при этом могут сохранить свою форму. Кроме того, кроссовер получит колёсные диски нового дизайна.

Рендер нового Mitsubishi Eclipse Cross

В техническом плане новый Eclipse Cross наверняка повторит электрический кроссовер Scenic E-Tech. Последний комплектуется единственным электромотором на передней оси, представленный с двумя вариантами мощности — 170 и 218 л.с. Заявленный запас хода составляет 424 и 614 км соответственно.

Рендер нового Mitsubishi Eclipse Cross

Премьера нового Mitsubishi Eclipse Cross состоится в сентябре этого года. Между тем, на днях дебютировал обновлённый Mitsubishi Xpander.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross

 

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3 комментария
29.05.2025 10:09
Яшка

Классно выглядит.Одно непонятно зачем европейцы не пускают на свой рынок китайцев и пускают японцев.И те и те азиаты.Пора заградительные пошлины поставить и пусть сами там как нибудь.Япы отбирают рабочие места у европейских рабочих.

29.05.2025 12:24
Papirus

Европейцы не пускают китайский хлам с фиктивной гарантией и без запчастей. В остальном, в отличие от России, Европа не препятствует конкуренции между производителями КАЧЕСТВЕННЫХ товаров.

29.05.2025 12:25
Papirus

Мицу и так в Европе не особо популярна, а тут нще и электричка. Так что это игрушка для внутреннего рынка и китая.

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