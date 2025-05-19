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Семейство Mitsubishi Xpander: ещё один рестайлинг перед сменой поколений

19.05.2025 295 0 0

Марка Mitsubishi представила в очередной раз модернизированные компактвэн Xpander и его кросс-версию. Обе версии доработали снаружи, обновки есть и внутри. Технику реформы не затронули.

Трехрядный компактвэн Mitsubishi Xpander в строю с 2017 года, в 2019-м к нему присоединился «внедорожный» вариант Cross. Поначалу это относительно недорогое семейство было адресовано Юго-Восточной Азии, но затем оно стало глобальным – его стали продавать в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Полноценный рестайлинг стандартный вэн пережил в 2021 году, «кроссовер» получил новую внешность в 2022-м. Недавно стало известно о том, что Mitsubishi готовит компактвэн следующего поколения. Однако перед запуском «второго» Xpander компания решила еще раз освежить модель – модернизированные машины дебютировали в Индонезии.

Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Mitsubishi Xpander и Xpander Cross достались другие бамперы. Обычный компактвэн в богатых комплектациях теперь вдобавок имеет новые светодиодные противотуманки. Кроме того, у обеих модификаций изменен рисунок радиаторной решетки. У «просто» Xpander решетка отныне с вертикальными полосками вместо сетки, а у Xpander Cross – массивные горизонтальные плашки с «ячейками». Вэнам также отрядили диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые).

Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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В салоне обеих версий установили иные руль и цифровую приборку (8 дюймов). Самое богатое исполнение Mitsubishi Xpander Ultimate еще получило 10-дюймовый планшет мультимедиа (у базового и «среднего» вариантов по-прежнему 7- и 8-дюймовые экраны соответственно) и шесть подушек безопасности (в остальных комплектациях стандартный вэн все так же имеет два «эйрбэга). «Внедорожный» Xpander Cross имеет большой тачскрин (прежде был 9-дюймовый) и шесть подушек по умолчанию. Наконец, у дорогих вариантов индонезийских вэнов есть камеры кругового обзора.

Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Стандартный Mitsubishi Xpander после рестайлинга
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Технику менять не стали. В Индонезии Mitsubishi Xpander и Xpander Cross доступны с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. В некоторых странах компактвэн еще бывает в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). Привод в любом случае только передний.

Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Рестайлинговый Mitsubishi Xpander Cross
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Цена рестайлингового Mitsubishi Xpander стартует с отметки в 270,1 млн местных рупий (примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу), обновленный Mitsubishi Xpander Cross обойдется минимум в 338 млн рупий (1,65 млн рублей). Впоследствии модернизированные компактвэны должны добраться и до других рынков. Что же касается Xpander второго поколения, то такая модель, как ожидается, дебютирует не раньше следующего года.

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