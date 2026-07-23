Весь в белом и за миллион: «нулевой» Ferrari Luce продадут на аукционе

Электрический лифтбек Ferrari Luce с шасси под номером 0 получил эксклюзивную отделку в белых тонах. Он будет продан 15 августа на аукционе RM Sotheby's в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Ferrari Luce дебютировал 25 мая — это, вероятно, самая громкая и одновременно самая скандальная автомобильная премьера 2026 года. Публика встретила в штыки очень нетипичный для Ferrari дизайн Luce, за разработку которого отвечала калифорнийская студия LoveFrom под руководством Джони Айва, создавшего современный стиль гаджетов Apple.

1 / 2 2 / 2

Недовольство дизайном наложилось на очень высокую цену: в Европе Luce стоит от 550 000 евро, в США начальная цена составит порядка 645 000 долларов. При этом технические характеристики у Luce довольно заурядные на фоне лучших китайских аналогов: четырёхмоторная силовая установка выдаёт 772 кВт (1050 л.с.) и 990 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, максимальная скорость — 310 км/ч, ёмкость батареи — 122 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу WLTP.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

По данным инсайдеров, холодный приём Luce плохо сказывается на продажах. Компании Ferrari приходится продавать свой первый электромобиль буквально в нагрузку: клиенты, заказавшие Luce, получают в обмен продвижение в очереди за наиболее востребованными бензиновыми моделями и доступ к лимитированным спорткарам. Тем не менее истинный рыночный потенциал Luce будет понятен только после первого полного года продаж, то есть 2027-го.

Между тем «нулевой» экземпляр Ferrari Luce продадут на аукционе RM Sotheby's 15 августа. Эксперты RM Sotheby's ожидают, что цена «нулевого» Luce достигнет 1 100 000 долларов, при этом электромобиль выставлен на аукцион без резерва, то есть в любом случае найдёт своего покупателя.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Нулевой» экземпляр прошёл через программу кастомизации Ferrari Tailor Made. Кузов окрашен в эксклюзивный, разработанный специально для этой машины полуглянцевый белый цвет Madreperla, способный менять оттенки от зелёного до фиолетового в зависимости от интенсивности и угла падающего света. Колёсные диски, тормозные суппорты и логотипы Ferrari на передних дверях тоже окрашены в белый.

Салон обит швейцарской металлизированной кожей Le Mans белого цвета Perla из коллекции Ferrari Tailor Made. Эта кожа как бы рассеивает свет в салоне и усиливает ощущение простора. Обод руля и верх передней панели обиты кожей серого цвета Grigio Corvara вместо стандартного чёрного. Об уникальности этого экземпляра владельцу будет напоминать памятная табличка.

Деньги, вырученные от продажи «нулевого» Ferrari Luce, пойдут на финансирование благотворительного фонда The Ferrari Foundation, который оказывает помощь различным образовательным проектам и учреждениям, а также помогает людям, живущим с параличом.