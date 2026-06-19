Ferrari продаёт электромобиль Luce в нагрузку за доступ к более желанным моделям

По данным инсайдеров, компания Ferrari подталкивает своих клиентов к покупке Luce, обещая в обмен продвижение в очереди за востребованными бензиновыми модели и доступ к лимитированным спорткарам.

Премьера Ferrari Luce состоялась 25 мая, с тех пор только ленивый не прошёлся по неудачному дизайну этой новинки, за разработку которого отвечала калифорнийская студия LoveFrom под руководством Джони Айва, создавшего современный стиль гаджетов Apple. В Сети можно найти десятки вариантов альтернативного дизайна Luce, созданных независимыми художниками и искусственным интеллектом, но компании Ferrari переделывать Luce уже поздно — нужно продавать то, что есть, несмотря на гневные отзывы, порой переходящие в оскорбления.

Ferrari Luce

Гендиректор Ferrari Бенедетто Винья в отставку пока не ушёл и старается делать хорошую мину при плохой игре: после премьеры Luce он заявил, что компания получает достаточно заказов на эту модель, несмотря на критику. Так это или нет, мы пока не знаем, но данные от инсайдеров поступают нехорошие. Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что итальянская компания предлагает клиентам купить Luce в обмен на привилегии в клубе владельцев Ferrari, а именно ранний доступ к наиболее востребованным регулярным моделями и приглашения купить модели из лимитированных серий. Многие клиенты соглашаются на такую сделку, так как 550 000 евро за Luce для них — несущественная сумма на пути к действительно желанным и престижным моделям Ferrari.

Ferrari Luce

Хронический дефицит — неотъемлемая часть бизнес-модели Ferrari. Компания производит всегда меньше машин, чем может продать, но всё же всегда есть модели, которые можно приобрести относительно быстро (например, Amalfi), и те, за которыми нужно долго стоять в очереди (например, флагманский суперкар F80). Лимитированные модели, такие как Daytona SP3, как правило, распределяются между самыми щедрыми и лояльными клиентами ещё до официальной премьеры. Лучшие из лучших клиентов получают возможность воспользоваться эксклюзивной программой One-Off и получить свой уникальный суперкар, который будет изготовлен в единственном экземпляре.

Ferrari Luce

В 2019 году годовой объём продаж Ferrari впервые превысил 10 000 машин, в 2024-м компания продала рекордные 13 752 автомобиля, в 2025-м — 13 640. Мощность завода в Маранелло с учётом нового цеха для производства электромобилей и гибридов составляет порядка 20 000 машин в год.