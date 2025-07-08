Не для прибыли, а для учащихся: уникальный Ferrari Daytona SP3 продадут на аукционе

Ferrari Daytona SP3 был представлен в 2021 году как часть ретроспективной линейки Icona, вдохновлённой лучшими моделями Скудерии из славного прошлого. Daytona SP3 — это своеобразная дань памяти гоночным прототипам Ferrari 330 P3/4, 330 P4 и 412 P, занявшим первые три места в легендарном марафоне 24 часа Дейтоны 1967 года. Ferrari пообещала выпустить только 599 экземпляров Daytona SP3, причём все они были распроданы ещё до премьеры, но показанный сегодня экземпляр — особый, с номером 599+1, подчёркивающим его эксклюзивный статус.
Этот экземпляр был сделан не для коммерческой выгоды, а для собственного благотворительного фонда The Ferrari Foundation, который оказывает помощью различным образовательным проектам и учреждениям, а также помогает людям, живущим с параличом. На деньги этого фонда недавно была восстановлена одна из школ в Калифорнии, пострадавшей от лесных пожаров в начале этого года. Суперкар с номером 599+1 продадут в августе на аукционе RM Sotheby's, вырученные деньги пойдут на добрые дела.
Аукционный Ferrari Daytona SP3 имеет уникальную двухцветную окраску: кузов визуально поделён на левую и правую половины, окрашенные в чёрный глянцевый цвет и жёлтый цвет Giallo Modena соответственно, а между этими половинами поверх кузова нанесена крупная надпись Ferrari — аналогов такой ливреи в истории компании нет.
Салон тоже особый: фиксированные кресла обиты инновационной тканью, похожей на замшу, но изготовленной из переработанных шин, а в качестве художественного орнамента используется фигура гарцующего жеребца. Передняя панель и рулевая колонка изготовлены из точно такого же углепластика, что используется в болидах Ferrari Формулы-1, и имеют уникальную текстуру в виде крупных клеток.
В техническом плане Ferrari Daytona SP3 с номером 599+1 совершенно стандартный. Расположенный за двухместным кокпитом 6,5-литровый атмосферный V12 выдаёт 840 л.с. и 697 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Первую «сотню» Ferrari Daytona SP3 набирает за 2,85 с, максимальная скорость — более 340 км/ч.
Стандартный Ferrari Daytona SP3 обошёлся первичным заказчикам минимум в 2 млн евро, а за экземпляр с номером 599+1 наверняка удастся выручить более 5 млн евро.
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