  • Уникальный суперкар Ferrari SC40: дизайн в духе Ferrari F40 и техника от Ferrari 296 GTB

Уникальный суперкар Ferrari SC40: дизайн в духе Ferrari F40 и техника от Ferrari 296 GTB

20.10.2025 203 0 0

Компания Ferrari представила очередной проект из эксклюзивной программы One-Off — среднемоторный суперкар SC40, он сделан в единственном экземпляре для одного очень состоятельного клиента, а источником вдохновения при разработке дизайна стал легендарный Ferrari F40.

Дебютировавший в 1987 году Ferrari F40 считается одним из самых известных суперкаров Скудерии, историю его создания мы рассказывали в отдельном большой материале. Буквально возродить F40 сегодня Ferrari не может, на вершине её регулярной модельной линейки находится новый флагманский суперкар Ferrari F80, но F40, равно как и другие модели из славного прошлого компании, всё чаще становятся источником вдохновения при разработке эксклюзивных спецсерий и штучных моделей — таких как Ferrari SC40.

Штучные модели Ferrari делает в рамках программы One-Off, она адресована самым преданным и богатым клиентам Ferrari, в рамках этой программы уже изготовлены десятки уникальных моделей, в том числе SP-8, KC23, SP51, SP48 Unica, BR20 и P80/C. Разработка каждой такой модели занимает примерно два года — от первых эскизов до готовой машины. Не все заказы из программы One-Off получают публичную огласку, но владелец Ferrari SC40 согласился показать своё дорогостоящее приобретение: в ближайшее время SC40 будет одним из экспонатов заводского музея Ferrari в Маранелло.

Ferrari SC40 отдаёт дань уважения Ferrari F40, но при этом не является его реинкарнацией. Команда дизайнеров Ferrari во главе Флавио Манцони лишь позаимствовала некоторые элементы дизайна Ferrari F40 и адаптировала их к кузову Ferrari 296 GTB, на базе которого сделан уникальный суперкар. Так появилось характерное заднее фиксированное антикрыло с выштампованным индексом SC40 на правой стойке, чёткая горизонтальная линия разъёма массивной крышки двигателя, сетка между задними фонарями, через которую виден двигатель, и два яруса боковых воздуховодов, расположенных примерно в тех же местах, что у Ferrari F40.

В новых передних фарах тоже угадываются черты Ferrari F40, но в целом они представляют собой оригинальное дизайнерское решение, вписанное в большую чёрную скобу, как бы опоясывающую передок снизу. Эта скоба рифмуется с чёткими вертикальными линиями на боковинах и крышке двигателя, вместе они создают своеобразный, непохожий на F40 ритмичный образ. Двухцветные 20-дюймовые колёса и основной ледяной бело-голубой цвет кузова разработаны специально для Ferrari SC40.

Салон у Ferrari SC40 в целом такой же, как у исходного Ferrari 296 GTB, но в отделке широко используется каробн-кевларовый композит с оливковым оттенком. Этим же материалом отделан периметр моторного отсека и рамка центрального воздуховода. Гибридная силовая установка стандартная, но для 3,0-литрового бензинового битурбомотора V6 на 3D-принтере изготовлен уникальный выпускной коллектор в двумя патрубками из карбона и титана.

Мощность двигателя V6 — 663 л.с., между ним и 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями установлен единственный тяговый электромотор мощностью 167 л.с., ведущие колёса — задние. Ёмкость тяговой батареи — 7,45 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 830 л.с. До 100 км/ч Ferrari SC40 разгоняется за 2,9 с, максимальная скорость — более 330 км/ч.

Во сколько обошёлся Ferrari SC40 таинственному заказчику, не сообщается, но ясно, что речь идёт о семизначной сумме в евро.

спортивные авто суперкары новинки гибридные авто Ferrari
