Ferrari SP51: уникальный спайдер с V12 для богатого автогурмана из Азии

Скудерия Ferrari представила очередной проект из эксклюзивной программы One-Off, адресованной самым преданным и состоятельным клиентам. Спайдер Ferrari SP51 сделан для коллекционера из Таиланда, технический базис позаимствован у серийной модели Ferrari 812 GTS.

Ferrari — одна из самых ценных лакшери-марок в мире, её ценность формируют не только богатая история и классные серийные суперкары, но сильно расширившаяся за последние годы программа спецпроектов, вершиной которого является серия One-Off — особо дорогие штучные модели, разработка каждой из которых занимает около двух лет и требует регулярных консультаций с заказчиком. Некоторые из моделей One-Off появляются на свет инкогнито, но владелец Ferrari SP51 из Таиланда был не против показать свой проект широкой публике — хотя бы на фотографиях.

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В основе Ferrari SP51 лежит дебютировавший три года назад спайдер Ferrari 812 GTS со складным жёстким верхом, 6,5-литровым атмосферным V12 (800 л.с., 718 Нм) и 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), передающим всю мощность на задние колёса. С 0 до 100 км/ч Ferrari 812 GTS разгоняется менее чем за 3 секунды, максимальная скорость — 340 км/ч. Вероятно, такими же динамическими характеристиками может похвастать Ferrari SP51, поскольку никаких изменений по технической части для него на заявлено.



Зато у SP51 перекроены все наружные панели кузова (включая рамку ветрового стекла и светотехнику), чтобы получился неповторимый образ, был проведён полноценный цикл аэродинамических расчётов и испытаний. Чёрная, как бы висящая в воздухе углепластиковая дуга безопасности за креслами водителя и единственного пассажира визуально роднит Ferrari SP51 с кузовами типа тарга, но по факту это именно спайдер (или родстер, если использовать британскую классификацию), поскольку крыша не предусмотрена в принципе.



В двухцветной красно-чёрной окраске основной цвет — красный, трёхслойный Rosso Passionale, разработанный специально для этой модели. Композитные колёсные диски Ferrari SP51 тоже абсолютно уникальные.

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Архитектура салона Ferrari SP51 — такая же, как у Ferrari 812 GTS, но отделка полностью уникальная, в алькантаровой обивке доминирует вышеупомянутый красный цвет Rosso Passionale.



Цена Ferrari SP51 не разглашается, но ясно, что она исчисляется миллионами евро — единственный в своём роде спайдер будет стоить на вторичном рынке целое состояние, если тайский коллекционер вдруг захочет от него избавиться.

Добавим, что у Ferrari есть также малотиражная ретроспективная программа Icona, в рамках которой выходят новые модели, вдохновлённым легендами Скудерии из прошлого — например, Ferrari Daytona SP3. Ещё есть лимитированные современные модели типа Ferrari 812 Competizione, а ранее в сентябре итальянская компания представила первый в своей истории кроссовер — Purosangue. Первый электрический суперкар Ferrari обещает представить в 2025 году.

