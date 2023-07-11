Ferrari KC23: уникальный трековый суперкар с «дышащим» кузовом

В преддверии британского Фестиваля скорости в Гудвуде итальянская компания Ferrari рассекретила очередной проект из эксклюзивной программы One-Off — трековый суперкар KC23 на базе гоночного Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Для Ferrari KC23 был разработан полностью оригинальный кузов с подвижными аэродинамическими элементами и съёмным антикрылом.

Программа One-Off адресована самым преданным и состоятельным клиентам Ferrari, в рамках этой программы изготовлены уже десятки уникальных моделей, но, к сожалению, не все они были показаны широкой публике. Неназванный заказчик Ferrari KC23 согласился отправить свою машину на Фестиваль скорости в Гудвуде, который стал самым важным в году мероприятием для производителей спортивных машин, так что не удивляйтесь — на этой неделе спорткаров и суперкаров в новостной повестке будет много.

Разработка Ferrari KC23 заняла более трёх лет, в его основу легли шасси и силовая установка гоночного Ferrari 488 GT3 Evo 2020, но кузов полностью новый, в нём дизайнеры Ferrari во главе Флавио Манцони попытались предвосхитить эстетику гоночных моделей недалёкого будущего. Если исходный Ferrari 488 GT3 Evo 2020 имеет сугубо функциональный и довольно агрессивный на вид аэродинамический обвес, то кузов KC23 спроектирован с учётом эстетических ценностей дорожных Ferrari, то есть выглядит как настоящее произведение искусства. При этом для сохранения требуемых аэродинамических характеристик его пришлось снабдить подвижными аэродинамическими элементами на боковинах: открывающиеся щитки за передними колёсными арками увеличивают прижимную силу, а щитки перед задними колёсными арками обеспечивают двигатель необходимым количеством воздуха.



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Корма по умолчанию имеет изящный интегрированный спойлер, но для езды по треку необходимо установить съёмное фиксированное антикрыло. Даже дизайн колёс тоже разработан с учётом двух конфигураций автомобиля: не треке используются 18-дюймовые, а в статике и для неспешной «круизной» езды — показанные на картинках уникальные двухцветные колёса диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.



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Элегантный кузов имеет минимальное количество резких граней и кажется, словно он сделан из цельного куска металла, что подчёркивает четырёхслойная краска-металлик Gold Mercury с эффектом жидкого сплава. Полностью новое остекление создаёт эффект авиационного колпака. Светотехника тоже полностью новая, хотя форма задних фонарей позаимствована у виртуального болида Ferrari Vision Gran Turismo. Вместо традиционных наружных зеркал используются камеры. Трековую сущность в Ferrari KC23 выдают развитые передний сплиттер, пухлые пороги и сложный задний диффузор.



Интерьер в целом такой же, как у исходного Ferrari 488 GT3 Evo 2020, но в него добавлены несколько новых элементов, в том числе экраны кругового обзора и пассажирское кресло. Двери гильятинного типа напоминают таковые у модели LaFerrari.



Технические характеристики Ferrari KC23 не объявлены, известно лишь, что у донорского Ferrari 488 GT3 Evo 2020 битурбомотор V8 с рабочим объёмом 3,9 л выдаёт максимальные 600 л.с. и 700 Нм.

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Стоимость Ferrari KC23, как и других проектов из серии One-Off, не разглашается, но ясно, что она исчисляется миллионами евро. Другие примеры штучных Ferrari, о которых мы рассказывали ранее, это SP51, SP48 Unica, BR20 и P80/C.

