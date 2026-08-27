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  • Mitsubishi Eclipse Sportback EV на базе Nissan: новые официальные фото и подробности

Mitsubishi Eclipse Sportback EV на базе Nissan: новые официальные фото и подробности

27.08.2026 1212 0 2
Mitsubishi Eclipse Sportback EV на базе Nissan: новые официальные фото и подробности

Компания Mitsubishi вот-вот выведет на американский рынок электрический паркетник Eclipse Sportback, то есть клона актуального Nissan Leaf. Как и предполагалось, технику модель с «тремя бриллиантами» разделила с местной версией ниссановской пятидверки.

О планах добавить в американскую линейку Mitsubishi аналог Nissan Leaf третьего поколения стало известно еще до премьеры, собственно, свежего ниссановского электрокара. Последний, напомним, дебютировал летом прошлого года, в новой генерации он из хэтчбека превратился в купеобразный кроссовер. Первые фирменные изображения паркетника Mitsubishi опубликовали в июне, тогда же было объявлено его имя – Eclipse Sportback EV. Так вот теперь на пресс-сайте североамериканского подразделения марки появились полноценные «живые» фотографии новинки, кроме того, стали известны подробности об оснащении.

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Внешне Mitsubishi Eclipse Sportback EV донорский Nissan Leaf дословно все-таки не повторил. У паркетника с «тремя бриллиантами» оригинальные бамперы, на объединяющей фары-бумеранги плашке красуются скошенные «штрихи». Кроме того, изменен узор задних фонарей, причем фонари с 3D-рисунком, которые положены топовому Leaf, модели Mitsubishi не достались. Eclipse Sportback EV «стоит» на 18-дюймовых колесах.

А вот интерьер такой же, как у исходного Ниссана, не считая, конечно, другой эмблемы на руле. Внутри – двухспицевая «баранка» и табло. К слову, для Mitsubishi Eclipse Sportback EV пока заявлены только топовые дисплеи диагональю 14,3 дюйма каждый, тогда как у базового Nissan Leaf в Штатах экраны по 12,3 дюйма. Под центральным тачскрином находится ряд сенсорных же кнопок, к расположенному между передними креслами подлокотнику прилеплена беспроводная зарядка для смартфона. В списке оборудования Mitsubishi Eclipse Sportback EV еще значатся панорамная электрохромная крыша (можно затемнять отдельные секции), аудиосистема Bose с десятью динамиками (но самый простой Eclipse Sportback EV имеет шесть динамиков) и современные водительские ассистенты.

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Как и ожидалось, технику кроссовер Mitsubishi разделил с американским Nissan Leaf. Это установленный на передней оси 217-сильный электромотор и батарея емкостью 75 кВт*ч. Оба адресованных США паркетника имеют разъем NACS, что обеспечивает доступ к сети Tesla Supercharger.

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На американский рынок Mitsubishi Eclipse Sportback EV выйдет в ближайшее время, цены еще не объявлены. Исходный Nissan Leaf без учета налогов и доставки там сейчас стоит от 29 990 долларов, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу. Отметим, Leaf в виде кроссовера в США спросом не пользуется. По данным самой компании Nissan, с января по июнь текущего года (статистику публикуют раз в квартал) было реализовано всего 1684 экземпляра.

Между тем буквально на днях Mitsubishi представила обновленный план своего развития в США. Так вот в нем заявлено еще несколько новых моделей.

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