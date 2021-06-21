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АВТОВАЗ планирует новые модели дороже миллиона рублей

21.06.2021 533 1 0

По предварительным данным, первые совершенно новые Лады выйдут на рынок через пару лет. При этом, АВТОВАЗ, возможно, продлит жизнь нынешней Гранте, как это в свое время было с Приорой.

 

С 2023 по 2026 годы АВТОВАЗ собирается обновить модельный ряд Lada, представив совершенно новые машины, которые должны вывести марку «в несколько высокий ценовой сегмент» по сравнению с актуальной линейкой. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава российского автогиганта Николя Мор (он вновь возглавил АВТОВАЗ с 1 июня текущего года, сменив Ива Каракатзаниса). «Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили на низовом пороге ценового сегмента. Но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти по цене автомобиля намного выше, чем порог в 1 млн рублей», — цитируют Мора «Известия». Причем порог в миллион – это только первый этап. Второй, как отмечает издание, предусматривает стартовую цену в 1,2 млн рублей (кстати, цены, скорее всего, указаны без учета инфляции). Вместе с тем, по словам Николя Мора, это сработает, только если АВТОВАЗ сможет предложить «действительно интересное соотношение» цены к потребительским свойствам.

Также Мор сообщил, что компания может продлить жизнь нынешней Гранте, дабы сохранить в линейке наиболее дешевые продукты. К слову, аналогичным образом АВТОВАЗ поступил с Приорой – ее сняли с производства через несколько лет после запуска Весты. «Безусловно, мы хотели бы, чтобы цены на наши автомобили начинались от менее 1 млн рублей. Сегодня самая дешевая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей (вообще, базовый седан Granta сегодня стоит от 519 900 рублей – прим. ред.). И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производство текущей Granta на более длительный срок, как это было с Lada Priora в свое время», — сообщил президент АВТОВАЗа.

Lada Vesta Sport. Пока это единственная Lada со стартовым ценником свыше миллиона рублей. В гамме российской марки есть и другие машины дороже миллиона, но это касается топовых комплектаций
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Lada Vesta Sport. Пока это единственная Lada со стартовым ценником свыше миллиона рублей. В гамме российской марки есть и другие машины дороже миллиона, но это касается топовых комплектаций
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Lada Vesta Sport. Пока это единственная Lada со стартовым ценником свыше миллиона рублей. В гамме российской марки есть и другие машины дороже миллиона, но это касается топовых комплектаций
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Между тем в линейке Лады и сегодня есть машины, чья цена превышает миллион рублей, но то речь о топовых комплектациях. Например, наиболее оснащенные версии «внедорожных» универсала Vesta SW Cross и хэтча Xray Cross обойдутся в 1 173 900 и 1 136 900 рублей соответственно. А вот Lada именно со стартовым ценником выше миллиона в актуальной гамме пока одна  – это «заряженный» седан Vesta Sport, который сегодня стоит от 1 159 900 рублей.

Что же касается совершенно новых Лад, то еще в начале этого года официально было объявлено о том, что в их основу ляжет платформа CMF-B, ведь в рамках концерна Group Renault российская марка теперь объединена с румынской Dacia. Согласно плану, в 2023-м на рынок выйдут две модели Lada B-класса (возможно, преемница Гранты с разными кузовами), через год должны представить новую Ниву, а в 2025-м – модель сегмента С (по предварительным данным, это будет более крупная версия Нивы – аналог Dacia Bigster).

График новинок ставших родственными марок Lada и Dacia

А еще на брифинге Николя Мор сообщил, что «тележка» CMF-B также будет использоваться Mitsubishi, то есть у японской марки в РФ может появиться недорогая по ее меркам модель. «На этой платформе (CMF-B – ред.) будут производиться модели Renault, Lada и Mitsubishi. Это будет общая платформа. Мы предполагаем, что на одних и тех же производственных линиях могут производиться все родственные модели всех брендов», — сказал Николя Мор.

Россия АВТОВАЗ авторынок новинки бизнес Lada

 

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1 комментарий
21.06.2021 21:03
Тавидыч

Не, нуачо. Давно пора.

  1. От приличных автомобилей рынок закрыли.
  2. Цены теперь можно повышать, никуда не денутся.
    ...???...
  3. Profit!
    Помню какая мощная компания была за повышение пошлин в журнале "Зарублём". Типа сами же местные локальные сборщики боятся конкуренции со своими же б/у моделями из-за бугра, и только поэтому не засыпают россиян прекрасными новыми машинами отечественной сборки...

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