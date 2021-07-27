Volvo XC90 третьего поколения поборется за покупателей с BMW iX

Флагманский кроссовер бренда Volvo был представлен в 2002 году в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Первое поколение модели продержалось на рынке 12 лет. В конце 2014-го появилась актуальная вторая генерация SUV шведской марки: этот автомобиль базируется на платформе SPA (Scalable Product Architecture). Сейчас компания активно трудится над автомобилем третьего поколения, дебют которого намечен на весну следующего года.



На фото: актуальный кроссовер Volvo XC90

В конце июня этого года компания Volvo представила Concept Recharge, который сочли прообразом нового Volvo XC90. Тогда же в компании подтвердили, что у следующего кроссовера будет полностью электрическая «начинка». Выпуск «зелёного» SUV бренда наладят на заводе Volvo в Риджвилле (Южная Каролина, США), здесь же планируется выпускать родственный купеобразный кроссовер Polestar 3.



В начале текущего месяца сообщалось о том, что флагманский кроссовер Volvo в следующем поколении сменит название. Каким окажется новое имя SUV третьей генерации (вместо ХС90), тогда не сообщалось. Стало известно только, что шведская марка намерена постепенно уходить от цифро-буквенных индексов в наименованиях своих моделей. Пока что официального подтверждения тому от компании не было, так что для удобства мы продолжим называть будущую новинку по-старому.



Кроссовер третьей генерации намерен сохранить семиместный салон и длину, превышающую пять метров. Предполагается, что ставку Volvo сделает на иной дизайн, а также более современные технологии. В частности, речь идёт о вставке в передней части крыши, которая представляет собой лидар, отвечающий за функции автономного управления (в перспективе предполагается переход к полному автопилоту).



На фото: салон актуального Volvo XC90

Пока что неизвестно, как именно будет выглядеть новый Volvo XC90, а значит, у художников есть возможность представить для оценки свой вариант возможной внешности кроссовера следующей генерации. Свой вариант представил дизайнер испанского издания motor.es.

Как мы уже отмечали, новинка будет создана по мотивам Volvo Concept Recharge. Судя по рендеру, форма головной оптики окажется более узкой и при этом сохранит фирменное оформление с ходовыми огнями в форме «молота Тора». Предполагается, что заглушка, которую расположат на месте традиционной радиаторной решётки, будет иметь иную форму и другой рисунок. Центральный элемент в виде логотипа, расположенного на диагональной линии, оставят на прежнем месте.



Рендер Volvo XC90 нового поколения

Предполагается, что будущий флагманский кроссовер на платформе SPA2 доберётся до дилеров во второй половине 2022 года. Об электрической «начинке» XC90 третьего поколения информации пока нет. Ожидается, что запаса хода на одной зарядке у такого автомобиля будет хватать на 400 км. Конкуренцию ему составит BMW iX: баварская компания в начале этого лета рассекретила характеристики новинки и назвала стартовый российский ценник – 8,5 млн рублей.

Цены будущего кроссовера Volvo, даже ориентировочной, пока нет. Актуальный XC90 в России можно купить минимум за 7,3 млн рублей. Отметим, в Европе продажи этого SUV снижаются с 2017 года. По итогам «ковидного» 2020-го старосветским дилерам удалось реализовать 24 584 единицы (-16%). В текущем году динамика пока положительная: за январь-май клиенты купили 12 185 экземпляров (+41%).

