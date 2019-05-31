Обновлённый Lexus RX: больше клея и сварки, лучше управляемость

Самая популярная модель премиальной марки Lexus пережила плановую модернизацию: разработчики попытались сделать RX более спортивным и приятным в управлении.

За «эр-иксами» закрепился имидж идеальной машины для домохозяйки – дорого, безопасно, надёжно и немного скучно. В США такой имидж кроссоверу только на руку: продажи растут, в прошлом году было реализовано рекордное количество – 111 636 шт., лучший показатель за последние 10 лет. Lexus RX – абсолютный лидер американского премиум-сегмента, и это подтверждает, что машина идеально соответствует вкусам и потребностям местного потребителя. Зачем же тогда что-то менять? Зачем понадобилось более спортивное шасси? Вероятно, разработчики решили угодить и европейцам, которые Lexus RX пока не жалуют: в прошлом году на территории ЕС продано лишь 7193 шт., на 6,1% меньше, чем в 2017-м. Даже в России RX популярнее: в 2018-м наши дилеры реализовали 9781 шт. (+3,9%). Европейцы, как известно, любят, чтобы машина уверенно и грациозно проходила повороты, и даже домохозяйкам, понимаете ли, это бывает важно. Вот и принялись инженеры и испытатели Lexus «допиливать» управляемость «эр-икса».

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