Lexus рассекретил «заряженный» кроссовер RZ 600e F Sport Performance, цены известны

Обновлённый паркетник японской марки наконец добрался до домашнего рынка, причём здесь он получил «подогретое» дополнение к линейке.

Принадлежащий японской корпорации Toyota бренд Lexus представил кроссовер с буквенным индексом RZ весной 2022 года. Этот паркетник с полностью электрической «начинкой» представляет собой премиальный вариант Toyota bZ4X (на североамериканском рынке модель ранее переименовали в Toyota bZ), а у того в свою очередь имеется «близнец» – Subaru Solterra. В марте 2025-го Lexus RZ пережил обновление, в Штатах такая модель появилась в мае, а теперь посвежевший паркетник добрался и до домашнего рынка.

На фото: Lexus RZ 550e F Sport (версия для японского рынка)

Напомним, в ходе рестайлинга модель обзавелась версией RZ 550e F Sport. Такой паркетник оснащается двухмоторной установкой, при этом отдача и переднего, и заднего электродвигателей равна 227 л.с. (крутящий момент – 268 Нм), а максимальная совокупная мощность системы составляет 408 л.с. В её состав также входит тяговая батарея ёмкостью 76,96 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у такого исполнения составляет 582 км. На разгон с места до «сотни» RZ 550e F Sport требуется 4,4 секунды.

На фото: Lexus RZ 600e F Sport Performance

В Японии цена обновлённого переднеприводного Lexus RZ350 равна 7 900 000 иен (эквивалентно примерно 4 млн рублей по текущему курсу), за паркетник RZ500 с полным приводом просят не менее 8 500 000 иен (около 4,3 млн рублей), а стоимость новой версии RZ550 AWD составляет 9 500 000 иен (около 4,81 млн рублей).

Однако это не все обновки для посвежевшего Lexus RZ, предназначенного для домашнего рынка: марка рассекретила новую заряженную версию – RZ 600e F Sport Performance. У этой модификации есть ряд отличий во внешности, способствующих улучшению аэродинамики. Такой «электрокросс» получил обвес из углеволокна, как у RZ 450e F Sport, который был выпущен лимитированным тиражом в 2024 году.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Новой «горячей» версии положены воздуховод в капоте, сплиттер, интегрированный в передний бампер, широкие накладки на колёсные арки, изменённые боковые юбки, более заметный задний диффузор, а также двухкомпонентное заднее антикрыло на корме. Новое исполнение предлагается в двух основных цветах кузова – Neutrino Gray и Hakugin II, каждому положена чёрная верхняя часть, а ещё быть синие вставки.

1 / 2 2 / 2

Lexus RZ 600e F Sport Performance получил 21-дюймовые матово-чёрные легкосплавные колёсные диски Enkei, за которыми можно разглядеть 20-дюймовые тормозные диски и синие шестипоршневые алюминиевые моноблочные суппорты спереди. Ещё новой версии на 20 мм занизили подвеску по сравнению с RZ 550e F Sport. В салоне установлен штурвал вместо привычного рулевого колеса, а также имеется синий декор.

На фото: салон Lexus RZ 600e F Sport Performance 1 / 2 На фото: салон Lexus RZ 600e F Sport Performance 2 / 2

Новинку оснастили модернизированной версией той же двухмоторной силовой установки, которой оснащается RZ 550e F Sport: её максимальная совокупная отдача составляет 426 л.с., время, требуемое на разгон с места до «сотни» такое же – 4,4 секунды. Тяговая батарея такая же (ёмкостью 76,96 кВт*ч), однако дальнобойность без подзарядки слегка скромнее – 525 км.

Стоимость Lexus RZ 600e F Sport Performance на японском рынке варьируется в диапазоне от 12 165 000 до 12 440 000 иен, что эквивалентно примерно 6,16 – 6,30 млн рублей по текущему курсу. Старт живых продаж намечен на 2 марта 2026 года.