Toyota превратила Crown в престижный бренд: линейку скоро пополнит седан SportCross

Мировая премьера Toyota Crown новой, уже шестнадцатой по счету, генерации состоялась в Японии минувшим летом, модель дебютировала в формате кросс-седана (на домашнем рынке у нее еще есть «фамилия» Crossover). И тогда же компания объявила о том, что Краун будет отдельным глобальным семейством: к «четырехдверке» с «внедорожным» обвесом присоединятся обычный седан, «спортивный» паркетник и универсал «в стиле SUV». А вот в Китае пошли еще дальше, там Crown – не семейство, а самостоятельная марка! В иерархии компании этот бренд с эмблемой в виде короны (ее носят Крауны в Японии), судя по всему, расположен выше непосредственно марки Toyota, хотя до Lexus все же далеко.
За бренд Crown отвечает совместное предприятие FAW Toyota, причем эта компания вот уже год как продает в Поднебесной аж две модели с такой приставкой: кроссовер Crown Kluger (чуть переделанный Toyota Highlander) и минивэн Crown Vellfire (производная Toyota Alphard). Эти машины «перенесут» в гамму престижной марки. Также объявлено, что у нового бренда будет отдельная дилерская сеть: до конца текущего года в Китае откроют 12 салонов, а к 2025 году их количество должно увеличиться до 40.
Уже в этом году компанию нынешним Crown Kluger и Vellfire составит седан SportCross, его показали в рамках презентации бренда: это местная версия упомянутого выше Toyota Crown Crossover. Любопытно, что для Китая «четырехдверку» не будут производить локально – по крайней мере, пока (Kluger там производят, вэн же импортируют).
Кросс-седан, напомним, построен на платформе GA-K, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Длина «четырехдверки» (в японской спецификации) равна 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 2850 мм. Как и в Японии, в Китае Crown SportCross будет доступен исключительно в виде полноприводного гибрида, у модели две установки. В состав базовой входят бензиновый «атмосферник» 2.5 (186 л.с.), электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металл-гидридная батарея, совокупная отдача китайского варианта – 239 л.с. У версий подороже установка на основе четырехцилиндрового мотора 2.4 с двойным турбонаддувом (272 л.с.), такие седаны имеют Direct Shift-6AT, суммарная мощность составляет 347 л.с.
Цены Crown SportCross еще не объявлены. Кроссовер Crown Kluger в Китае сегодня стоит от 39 400 долларов, за минивэн Crown Vellfire просят минимум 120 000 долларов.
Позже гамму бренда Crown в Поднебесной должны пополнить перечисленные выше модели, которые на глобальном рынке будут относиться к семейству Toyota Crown.
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