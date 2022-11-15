Toyota превратила Crown в престижный бренд: линейку скоро пополнит седан SportCross

Под новым именем скрывается китайская разновидность дебютировавшей ранее модели Crown последнего поколения. Как и на родине Тойоты, в Поднебесной «четырехдверка» будет доступна в виде полноприводного гибрида.

Мировая премьера Toyota Crown новой, уже шестнадцатой по счету, генерации состоялась в Японии минувшим летом, модель дебютировала в формате кросс-седана (на домашнем рынке у нее еще есть «фамилия» Crossover). И тогда же компания объявила о том, что Краун будет отдельным глобальным семейством: к «четырехдверке» с «внедорожным» обвесом присоединятся обычный седан, «спортивный» паркетник и универсал «в стиле SUV». А вот в Китае пошли еще дальше, там Crown – не семейство, а самостоятельная марка! В иерархии компании этот бренд с эмблемой в виде короны (ее носят Крауны в Японии), судя по всему, расположен выше непосредственно марки Toyota, хотя до Lexus все же далеко.

Глобальное семейство Toyota Crown

За бренд Crown отвечает совместное предприятие FAW Toyota, причем эта компания вот уже год как продает в Поднебесной аж две модели с такой приставкой: кроссовер Crown Kluger (чуть переделанный Toyota Highlander) и минивэн Crown Vellfire (производная Toyota Alphard). Эти машины «перенесут» в гамму престижной марки. Также объявлено, что у нового бренда будет отдельная дилерская сеть: до конца текущего года в Китае откроют 12 салонов, а к 2025 году их количество должно увеличиться до 40.

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Уже в этом году компанию нынешним Crown Kluger и Vellfire составит седан SportCross, его показали в рамках презентации бренда: это местная версия упомянутого выше Toyota Crown Crossover. Любопытно, что для Китая «четырехдверку» не будут производить локально – по крайней мере, пока (Kluger там производят, вэн же импортируют).



Crown Kluger и Crown Vellfire 1 / 2 Crown Kluger и Crown Vellfire 2 / 2

Кросс-седан, напомним, построен на платформе GA-K, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Длина «четырехдверки» (в японской спецификации) равна 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 2850 мм. Как и в Японии, в Китае Crown SportCross будет доступен исключительно в виде полноприводного гибрида, у модели две установки. В состав базовой входят бензиновый «атмосферник» 2.5 (186 л.с.), электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металл-гидридная батарея, совокупная отдача китайского варианта – 239 л.с. У версий подороже установка на основе четырехцилиндрового мотора 2.4 с двойным турбонаддувом (272 л.с.), такие седаны имеют Direct Shift-6AT, суммарная мощность составляет 347 л.с.



Crown SportCross для Китая 1 / 4 Crown SportCross для Китая 2 / 4 Crown SportCross для Китая 3 / 4 Crown SportCross для Китая 4 / 4

Цены Crown SportCross еще не объявлены. Кроссовер Crown Kluger в Китае сегодня стоит от 39 400 долларов, за минивэн Crown Vellfire просят минимум 120 000 долларов.



Позже гамму бренда Crown в Поднебесной должны пополнить перечисленные выше модели, которые на глобальном рынке будут относиться к семейству Toyota Crown.