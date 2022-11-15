Бизнес ×
  • Toyota превратила Crown в престижный бренд: линейку скоро пополнит седан SportCross

Toyota превратила Crown в престижный бренд: линейку скоро пополнит седан SportCross

15.11.2022 222 0 0

Под новым именем скрывается китайская разновидность дебютировавшей ранее модели Crown последнего поколения. Как и на родине Тойоты, в Поднебесной «четырехдверка» будет доступна в виде полноприводного гибрида.

 

Мировая премьера Toyota Crown новой, уже шестнадцатой по счету, генерации состоялась в Японии минувшим летом, модель дебютировала в формате кросс-седана (на домашнем рынке у нее еще есть «фамилия» Crossover). И тогда же компания объявила о том, что Краун будет отдельным глобальным семейством: к «четырехдверке» с «внедорожным» обвесом присоединятся обычный седан, «спортивный» паркетник и универсал «в стиле SUV». А вот в Китае пошли еще дальше, там Crown – не семейство, а самостоятельная марка! В иерархии компании этот бренд с эмблемой в виде короны (ее носят Крауны в Японии), судя по всему, расположен выше непосредственно марки Toyota, хотя до Lexus все же далеко.

Глобальное семейство Toyota Crown

За бренд Crown отвечает совместное предприятие FAW Toyota, причем эта компания вот уже год как продает в Поднебесной аж две модели с такой приставкой: кроссовер Crown Kluger (чуть переделанный Toyota Highlander) и минивэн Crown Vellfire (производная Toyota Alphard). Эти машины «перенесут» в гамму престижной марки. Также объявлено, что у нового бренда будет отдельная дилерская сеть: до конца текущего года в Китае откроют 12 салонов, а к 2025 году их количество должно увеличиться до 40.

1 / 2
2 / 2

Уже в этом году компанию нынешним Crown Kluger и Vellfire составит седан SportCross, его показали в рамках презентации бренда: это местная версия упомянутого выше Toyota Crown Crossover. Любопытно, что для Китая «четырехдверку» не будут производить локально – по крайней мере, пока (Kluger там производят, вэн же импортируют).

Crown Kluger и Crown Vellfire
1 / 2
Crown Kluger и Crown Vellfire
2 / 2

Кросс-седан, напомним, построен на платформе GA-K, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Длина «четырехдверки» (в японской спецификации) равна 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 2850 мм. Как и в Японии, в Китае Crown SportCross будет доступен исключительно в виде полноприводного гибрида, у модели две установки. В состав базовой входят бензиновый «атмосферник» 2.5 (186 л.с.), электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металл-гидридная батарея, совокупная отдача китайского варианта – 239 л.с. У версий подороже установка на основе четырехцилиндрового мотора 2.4 с двойным турбонаддувом (272 л.с.), такие седаны имеют Direct Shift-6AT, суммарная мощность составляет 347 л.с.

Crown SportCross для Китая
1 / 4
Crown SportCross для Китая
2 / 4
Crown SportCross для Китая
3 / 4
Crown SportCross для Китая
4 / 4

Цены Crown SportCross еще не объявлены. Кроссовер Crown Kluger в Китае сегодня стоит от 39 400 долларов, за минивэн Crown Vellfire просят минимум 120 000 долларов.

Позже гамму бренда Crown в Поднебесной должны пополнить перечисленные выше модели, которые на глобальном рынке будут относиться к семейству Toyota Crown.

седан Китай авторынок новинки бизнес Toyota Toyota Crown

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я объехал яму или препятствие через сплошную: могут ли лишить прав? Выезд на встречную полосу через сплошную – это всегда нарушение. Но наказание за него все же сильно различается в зависимости от обстоятельств. Давайте разберем одну из самых распространенны... 799 0 1 14.11.2022
Статьи / Тесты Девяносто девять тайн: проверь, что ты знаешь о ВАЗ-21099 Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой... 2318 8 3 12.11.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек... 1921 2 1 09.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16166 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13477 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10542 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings