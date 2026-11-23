На заводе BMW Group в Дебрецене (Венгрия) стартовало производство среднеразмерного электрического кроссовера BMW iX4 (заводской индекс NA7). Здесь же с прошлого года производят родственный BMW iX3 второго поколения (заводской индекс NA5).

BMW iX4 был представлен в октябре 2026 года и стал третьей по счёту моделью нового семейства электромобилей BMW, объединённых общим именем Neue Klasse. Первые две модели — это BMW iX3 поколения NA5 и BMW i3 поколения NA0 (производится на заводе BMW Group в немецком Мюнхене). Электромобили Neue Klasse имеют общую платформу с 800-вольтовой электрической архитектурой и общие электронные компоненты. Конкретно BMW iX4 отличается от BMW iX3 по сути только формой кормы.

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Сейчас венгерский завод производит BMW iX4 в двух версиях, обе двухмоторные полноприводные: BMW iX4 40 xDrive (374 л.с., 520 Нм) с батареей на 82,6 кВт·ч и BMW iX4 50 xDrive (469 л.с., 645 Нм) с батареей на 108,7 кВт·ч. В продажу они поступят в марте 2027 года, но цены уже известны — от 70 900 евро в Германии. Позже в 2027 году на рынок выйдет двухмоторная топ-версия BMW iX4 M60 xDrive (612 л.с., 875 Нм), она тоже будет производиться в Дебрецене.

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Завод в Дебрецене — самый молодой в составе BMW Group: его торжественное открытие состоялось в сентябре 2025 года, а массовое производство BMW iX3 здесь началось в октябре того же года. Плановая мощность завода — 150 000 машин в год. На момент запуска в производство BMW iX3 на заводе трудились более 2000 человек, а теперь — более 5000, так как с сентября 2026 года завод работает в трёхсменном режиме, то есть круглосуточно пять дней в неделю. Рабочие смены в выходные дни могут быть введены в случае необходимости.

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BMW гордится тем, что завод в Дебрецене потребляет только электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников. Примерно четверть этой энергии генерируют солнечные панели, расположенные на крышах и стенах зданий, а также на прилегающей территории. Общая площадь заводской солнечной электростанции составляет порядка 50 га, мощность — 45 ГВт·ч в год. В выходные и праздничные дни, когда завод не работает, вырабатываемая солнечными панелями энергия накапливается в хранилище ёмкостью 130 МВт·ч.

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Ещё одна гордость венгерского завода — экологичный покрасочный цех с пониженным потреблением горячей воды, при этом излишки тепла преобразуются в электроэнергию, которая накапливается в хранилище, а излишки краски фильтруются, смешиваются с известью и становятся сырьём для строительных материалов на основе цемента.

BMW iX3 второго поколения с этого месяца также выпускается в Китае на заводе BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне, причём здесь собирают только удлинённую версию кроссовера с собственным заводским индексом NA6. BMW iX4 пока производится только в Венгрии.

