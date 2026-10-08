Купеобразный кроссовер BMW iX4 пополнил семейство электромобилей Neue Klasse

BMW iX4 по части техники и дизайна максимально унифицирован с BMW iX3, но именно на купеобразном кроссовере дебютировала самая мощная двухмоторная силовая установка M60 xDrive (612 л.с., 875 Нм). Эта же силовая установка скоро будет доступна и на BMW iX3.

BMW iX3 (заводской индекс NA5) справил премьеру в сентябре 2025 года и стал первым членом нового семейства электромобилей, объединённых общим именем Neue Klasse. Купеобразный BMW iX4 (заводской индекс NA7) отличается от BMW iX3 по сути только покатой кормой, из-за которой габаритная высота уменьшилась с 1635 до 1595 мм. Остальные ключевые размеры у BMW iX4 такие же, как у BMW iX3: габаритная длина — 4782 мм, ширина — 1895 мм, колёсная база — 2897 мм.

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Все версии BMW iX4 имеют пружинную подвеску: передняя — типа McPherson, задняя — независимая, пятирычажная, с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Топ-версия M60 xDrive оснащена спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами (доступна в виде опции и для младших версий) и самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением на задней оси. Кроме того, версия M60 xDrive имеет более мощные дисковые тормоза, дополнительные усилители и распорки в шасси (улучшают управляемость) и 21-дюймовые колёса особого дизайна (за доплату доступны 22-дюймовые). Другие внешние особенности версии M60 xDrive — расширенный чёрный глянцевый декор и более развитый спойлер на багажной двери.

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С места водителя BMW iX4 ничем не отличается от BMW iX3, а вот у задних пассажиров купеобразного кроссовера меньше запаса пространства над головой под панорамной стеклянной крышей (входит в базовое оснащение). Топ-версия M60 xDrive получила спортивные передние кресла M Sport с развитой боковой поддержкой и новый руль с горизонтальными спицами вместо вертикальных и меткой центрального положения на ободе. Такие же сиденья и руль будут доступны в виде опции и на младших версиях BMW iX4. Базовая аудиосистема мощностью 205 Вт имеет 7 динамиков, а топовая 430-ваттная Harman Kardon на версии M60 xDrive — 13 динамиков. Объём багажника — 490 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1600 л.

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Все версии BMW iX4 имеют 800-вольтовую электрическую архитектуру, два электромотора и полный привод. На базовом BMW iX4 40 xDrive максимальная совокупная отдача двигателей составляет 275 кВт (374 л.с.) и 520 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 82,6 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 638 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 300 кВт.

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На BMW iX4 50 xDrive максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 345 кВт (469 л.с.) и 645 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Ёмкость батареи — 108,7 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 828 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 400 кВт.

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На топовом BMW iX4 M60 xDrive максимальная совокупная отдача силовой установки повышена до 450 кВт (612 л.с.) и 875 Нм, первую «сотню» такой кроссовер набирает за 3,9 с, максимальная скорость — 240 км/ч. Ёмкость батареи — 108,7 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 777 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 400 кВт.

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Производиться BMW iX4 будет там же, где выпускают глобальные версии BMW iX3, — на венгерском заводе BMW Group в городе Дебрецен. Приём заказов на BMW iX4 откроется в начале 2027 года, но цены на две младшие версии уже известны: BMW iX4 40 xDrive стоит в Германии от 70 900 евро, BMW iX4 50 xDrive — от 75 900 евро. Цена топ-версии BMW iX4 M60 xDrive будет объявлена позже.