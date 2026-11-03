BMW начала сокращать рабочих в Китае на фоне обвала продаж

По данным китайских СМИ, на предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне началась первая волна сокращений, которая стала реакцией немецкой компании на драматическое падение продаж в Китае, длящееся с 2024 года.

История BMW Brilliance Automotive началась в 2003 году — тогда это было равнодолевое совместное предприятие BMW и Brilliance Auto. В 2022 году BMW стала владельцем 75% акций BBA, а компания Brilliance Auto к тому времени уже находилась в состоянии банкротства и собственных автомобилей не выпускала. 25% акций BBA сегодня опосредованно принадлежат различным правительственным структурам КНР.

Сегодня BBA — это научно-исследовательский центр и четыре огромных производственных комплекса, выпускающих не только автомобили BMW, но и ряд комплектующих для них, в том числе бензиновые двигатели и высоковольтные батареи для электромобилей. В мае этого года предприятие BBA отчиталось о выпуске 7-миллионного автомобиля — им стала красная удлинённая «трёшка» BMW в специальном исполнении Horse Edition. В октябре на BBA стартовало производство аккумуляторных батарей шестого поколения для электромобилей семейства Neue Klasse.

Между тем масштабы предприятия BBA сегодня значительно превосходят потребности китайского рынка. Совокупная производственная мощность заводов BBA, по данным официального сайта предприятия, составляет 830 000 машин в год. В 2024 году у BMW Group начался спад продаж в Китае: тогда общие продажи марок BMW и Mini по сравнению с 2023 годом снизились на 13,4% до 714 530 автомобилей. В 2025 году продажи просели ещё на 12,5% до 625 527 автомобилей, а в январе-сентябре 2026 года реализовано только 376 128 автомобилей, что на 21,8% меньше, чем за первые девять месяцев 2025 года.

По данным китайского ресурса AI4Robo, 2 ноября на BBA начались сокращения. Первая волна затронула 1800 человек из разных подразделений и с разным стажем. До этой волны общий штат предприятия превышал 19 000 человек. Попавшим под сокращения дают компенсацию в виде пяти окладов. Сотрудники BBA боятся, что с такой динамикой продаж вторая волна сокращений не за горами.

В начале октября BMW Group представила обновлённую стратегию развития, рассчитанную с учётом «ухудшающихся рыночных условий». Минувшим летом BMW Group запустила программу добровольного увольнения в Германии, рассчитанную на 8000 человек — её планируется завершить к концу 2027 года. Выплаты в Германии гораздо более щедрые, чем в Китае, и по отдельным позициям достигают 650 000 евро. В Китае с трудящимися обращаются менее трепетно.

Добавим, что глобальные продажи BMW Group за первые три квартала 2026 года составили 1 707 799 автомобилей, что на 4,9% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го.

