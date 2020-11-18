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  • Кросс-купе Infiniti QX55: наследник FX получил стандартный полный привод и старомодный салон

Кросс-купе Infiniti QX55: наследник FX получил стандартный полный привод и старомодный салон

18.11.2020 534 1 0

За основу для «купе» взяли модель QX50, от нее же новому паркетнику достались мотор и коробка, а также интерьер. Кросс с заваленным силуэтом чуть крупнее исходника, при этом, понятное дело, пришлось пожертвовать объемом багажника.

 

Согласно первоначальному плану Infiniti, купеобразный кроссовер QX55 должен был добраться до дилеров летом 2020-го. Но премьеру перенесли, причем это произошло еще до объявления о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. И вот дебют наконец-то состоялся, онлайн-трансляцию вели из Лос-Анджелеса, ведь Штаты и Канада станут первыми рынками для модели, там новый срок старта продаж – весна 2021-го. Вскоре после этого кросс-купе появится и в других странах, включая и Россию.

Итак, QX55 сделан из паркетника QX50, при этом в Infiniti не устают напоминать о том, что при создании «купе» дизайнеры вдохновлялись кроссовером FX (в последние годы жизни он носил индекс QX70), то есть новинку можно считать идейным наследником хорошо знакомой россиянам модели. А еще в компании отметили, что марка возвращается в сегмент, который, по сути, сама же и создала почти 20 лет назад (FX дебютировал в 2002-м, QX70 сняли с производства в 2017-м).

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От исходного QX50 кросс-купе отличается не только силуэтом – корма у модели своя. Паркетник получил новые задние фонари (в каждом из блоков по 45 светодиодов), номерной знак перенесли с пятой двери на бампер, а эмблема Infiniti одновременно является кнопкой открывания самого багажника. От «изломанных» вставок на задних стойках отказались. «Личико» тоже подправили: QX55 получил более массивную радиаторную решетку и иной бампер, противотуманки расположены выше, чем у «традиционного» кросса. В Штатах уже в «базе» кроссовер имеет 20-дюймовые диски (в списке стандартного оборудования QX50 – 19-дюймовые, 20-дюймые есть у дорогих версий).

По сравнению с QX50 длина «купе» выросла на 39 мм до 4732 мм, высота, напротив, урезана на 56 мм (теперь 1622 мм), колесная база прежняя – 2800 мм.

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Внутри Infiniti QX55 повторяет донорский кроссовер, разница лишь в цветах материалов отделки. Итого, на центральной консоли по-прежнему два дисплея (сверху – 8-дюймовый, под ним – 7-дюймовый) и множество кнопок, приборы – аналоговые. Панорамная крыша модели не положена – только люк. Зато QX55 стал первой моделью марки, у которой появилась беспроводная поддержка Apple CarPlay. Отметим, многие автопроизводители уже давно полностью отказались от двух экранов мультимедиа, сдалась даже Acura. Объем багажника стал меньше: 762 против 895 литров у QX50 (по американскому стандарту SAE, то есть от пола до потолка).

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В Штатах у всех версий кросс-купе есть системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и мониторинга «слепых» зон. Дорогим вариантам исполнения еще положены камеры кругового обзора, система бесконтактного открывания багажника и трассовый автопилот ProPilot Assist (у него есть адаптивный круиз-контроль, может сам разгоняться, тормозить и удерживать автомобиль по центру полосы), плюс проекционный дисплей.

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Как и ожидалось, двигатель и коробка перешли с QX50 – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, которая сочетается с вариатором. На американской версии мотор выдает 272 л.с. и 380 Нм, а для России отдачу урежут до 249 л.с. В США QX55 будет только полноприводным (с муфтой подключения задней оси), хотя у QX50 есть переднеприводное исполнение. Для «купе» перенастроили подвеску, также предусмотрено несколько режимов выбора движения. У базового паркетника рулевой механизм с электроусилителем, в средней комплектации за доплату предложат Direct Adaptive Steering (адаптивное рулевое управление) с электронным приводом, оно же является стандартным для топ-версии.

Цены пока не объявлены. Кроссовер Infiniti QX50 в США сегодня стоит от 37 950 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 877 000 рублей по актуальному курсу. У нас QX50 обойдется минимум в 3 110 000 рублей (с учетом спецпредложений), причем в РФ «традиционный» SUV марки также бывает только с полным приводом.

кроссовер авторынок новинки Infiniti Infiniti QX55

 

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1 комментарий
18.11.2020 18:57
RFR 17

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