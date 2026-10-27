Toyota показала пять готовых к зиме концептов на базе своих нынешних моделей

На выставке SEMA, которая откроет свои двери в начале следующего месяца, японская компания представит особенные версии Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia.

Международная выставка SEMA, ежегодно собирающая автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США), стартует уже на следующей неделе, 3 ноября 2026 года. Одним из участников мероприятия станет японская марка Toyota, которая подготовила несколько концептов на основе моделей своей актуальной американской линейки. Разработчики подготовили все шоу-кары к снежной зиме.

На фото: концептуальное семейство Toyota Snowhunter 1 / 2 На фото: эмблема Toyota Snowhunter 2 / 2

В основу новых концептов легли нынешние внедорожники Toyota Land Cruiser (в Штатах продаётся без «фамилии» Prado) и Sequoia, кроссовер 4Runner, а также пикапы Tacoma и Tundra. Все перечисленные модели для выставки SEMA были модернизированы и объединены в отдельное подготовленное к холодному времени года семейство под названием Snowhunter.

На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter 1 / 2 На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter 2 / 2

Всем шоу-карам достался «экспедиционный» дизайн с серо-чёрной графикой на боковинах, корме и крыше, выполненной в виде маскировочной плёнки. Разработкой дизайна занималась компания Calty Design Research из штата Мичиган. Ещё все концепты получили эмблему с названием семейства и чёрные глянцевые декоративные вставки на кузове.

На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter 1 / 2 На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter 2 / 2

Место колёс у этих снегоходов занимают гусеничные конструкции с белым основанием. Ещё Land Cruiser, Sequoia, 4Runner, Tacoma и Tundra, входящие в семейство Toyota Snowhunter оснастили подъёмными элементами от Toyota Original Parts и TRD, а также дополнительной светотехникой, которая расположена в верхней части – интегрирована в багажник на крыше.

На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter 1 / 2 На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter 2 / 2

Для полноразмерного грузовика Toyota Tundra Snowhunter предусмотрена система TrailLift Pro Rack, этот концепт предполагается для использования в качестве мобильного базового лагеря, в котором предусмотрены различные варианты перевозки и хранения вещей, в том числе различного снаряжения. В свою очередь, Tacoma Snowhunter за счёт компактных габаритов предназначен для обеспечения доступа к большему количеству мест. Этот пикап имеет установленную высоко антенну, которая позволяет поддерживать связь с внешним миром.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter 1 / 2 На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter 2 / 2

Схожие задачи способен выполнять и концепт Toyota 4Runner Snowhunter. В списке его отличий числится грузовой бокс Thule на крыше, а также дополнительная защита днища. Шоу-кару Land Cruiser Snowhunter достались рейлинги Toyota rock и противоскользящие накладки, а вместо бокса – лыжная стойка, тоже от фирмы Thule. Большому внедорожнику Sequoia Snowhunter положены элементы TRD в передней части, алюминиевые подножки, багажный бокс на крыше.

На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter 1 / 2 На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter 2 / 2

Тем временем, недавно у модели, которую не «переобули» к зиме, – семейного кроссовера Toyota Grand Highlander – появилась новая приключенческая версия Woodland, доступная на американском рынке. Как сообщали Колёса.ру в начале текущего месяца, такому SUV достался холодильник в салон, пересмотренная подвеска и иные шины.