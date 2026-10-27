Выставки ×
  • Toyota показала пять готовых к зиме концептов на базе своих нынешних моделей

Toyota показала пять готовых к зиме концептов на базе своих нынешних моделей

27.10.2026 41 0 0
Toyota показала пять готовых к зиме концептов на базе своих нынешних моделей

На выставке SEMA, которая откроет свои двери в начале следующего месяца, японская компания представит особенные версии Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia.

Международная выставка SEMA, ежегодно собирающая автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США), стартует уже на следующей неделе, 3 ноября 2026 года. Одним из участников мероприятия станет японская марка Toyota, которая подготовила несколько концептов на основе моделей своей актуальной американской линейки. Разработчики подготовили все шоу-кары к снежной зиме.

На фото: концептуальное семейство Toyota Snowhunter
На фото: концептуальное семейство Toyota Snowhunter
1 / 2
На фото: эмблема Toyota Snowhunter
На фото: эмблема Toyota Snowhunter
2 / 2

В основу новых концептов легли нынешние внедорожники Toyota Land Cruiser (в Штатах продаётся без «фамилии» Prado) и Sequoia, кроссовер 4Runner, а также пикапы Tacoma и Tundra. Все перечисленные модели для выставки SEMA были модернизированы и объединены в отдельное подготовленное к холодному времени года семейство под названием Snowhunter.

На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter
На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter
1 / 2
На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter
На фото: концепт Toyota Tundra Snowhunter
2 / 2

Всем шоу-карам достался «экспедиционный» дизайн с серо-чёрной графикой на боковинах, корме и крыше, выполненной в виде маскировочной плёнки. Разработкой дизайна занималась компания Calty Design Research из штата Мичиган. Ещё все концепты получили эмблему с названием семейства и чёрные глянцевые декоративные вставки на кузове.

На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter
На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter
1 / 2
На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter
На фото: концепт Toyota Tacoma Snowhunter
2 / 2

Место колёс у этих снегоходов занимают гусеничные конструкции с белым основанием. Ещё Land Cruiser, Sequoia, 4Runner, Tacoma и Tundra, входящие в семейство Toyota Snowhunter оснастили подъёмными элементами от Toyota Original Parts и TRD, а также дополнительной светотехникой, которая расположена в верхней части – интегрирована в багажник на крыше.

На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter
На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter
1 / 2
На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter
На фото: концепт Toyota 4Runner Snowhunter
2 / 2

Для полноразмерного грузовика Toyota Tundra Snowhunter предусмотрена система TrailLift Pro Rack, этот концепт предполагается для использования в качестве мобильного базового лагеря, в котором предусмотрены различные варианты перевозки и хранения вещей, в том числе различного снаряжения. В свою очередь, Tacoma Snowhunter за счёт компактных габаритов предназначен для обеспечения доступа к большему количеству мест. Этот пикап имеет установленную высоко антенну, которая позволяет поддерживать связь с внешним миром.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter
На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter
1 / 2
На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter
На фото: концепт Toyota Land Cruiser Snowhunter
2 / 2

Схожие задачи способен выполнять и концепт Toyota 4Runner Snowhunter. В списке его отличий числится грузовой бокс Thule на крыше, а также дополнительная защита днища. Шоу-кару Land Cruiser Snowhunter достались рейлинги Toyota rock и противоскользящие накладки, а вместо бокса – лыжная стойка, тоже от фирмы Thule. Большому внедорожнику Sequoia Snowhunter положены элементы TRD в передней части, алюминиевые подножки, багажный бокс на крыше.

На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter
На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter
1 / 2
На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter
На фото: концепт Toyota Sequoia Snowhunter
2 / 2

Тем временем, недавно у модели, которую не «переобули» к зиме, – семейного кроссовера Toyota Grand Highlander – появилась новая приключенческая версия Woodland, доступная на американском рынке. Как сообщали Колёса.ру в начале текущего месяца, такому SUV достался холодильник в салон, пересмотренная подвеска и иные шины.

пикап внедорожник кроссовер США концепты выставки Toyota Toyota Land Cruiser Prado Toyota 4Runner Toyota Sequoia Toyota Tacoma Toyota Tundra
Обновлено 28.10.2026
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Зачем менять дворники осенью: как выбирать щётки стеклоочистителя Осенью стеклоочистители становятся одной из тех деталей, о которых вспоминают только в первый ливень. И тогда выясняется, что щётки оставляют полосы, пропускают воду или размазывают грязь по... 447 1 0 26.10.2026
Статьи / Мнение без фильтров Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля Скрученный пробег, помятый бок, подозрительно свежая краска и продавец, который клянётся, что дедушка ездил исключительно в церковь и по воскресеньям. Покупка подержанного автомобиля в Росси... 767 4 2 26.10.2026
Статьи / История Течёт река Темза: тяжёлый путь Thames от выпуска кораблей и автомобилей до пошива одежды Автомобили и даже автомобильные бренды, получившие название в честь рек, – не такая уж и редкость. Можно вспомнить отечественные Волгу и Оку, испанскую Ebro, японские Hino и Isuzu, польскую... 664 0 3 25.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53605 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17150 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12162 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
7 Последний из Эволюшн: опыт владения Mitsubishi Lancer Evolution X
5 Восемь – почти девять: тест-драйв Esteo Exlantix ET8
5 Рестайлинговый Geely Cityray выходит на рынок: дизайн снова упростили,...
Новые комментарии
Change privacy settings