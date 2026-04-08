Toyota Land Cruiser Prado получил обновки к 2027 модельному году в США

Мировая премьера Toyota Land Cruiser Prado (внутризаводской индекс – J250) прошла в августе 2023 года. Стоит отметить, что на некоторых рынках, к примеру, в Штатах, модель продаётся под названием Land Cruiser без «фамилии» Prado, так как внедорожник Toyota Land Cruiser с индексом J300 в этих странах официально не представлен.

На фото: внедорожник Toyota Land Cruiser 1958

Согласно подсчётам компании, дела у Toyota Land Cruiser на американском рынке на сегодняшний день идут не очень: за первый квартал 2026-го дилеры реализовали здесь всего 8083 экземпляра, что на 47,6% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Теперь местный офис бренда объявил об обновках, которые получил внедорожник 2027 модельного года.

Внешность Land Cruiser осталась, по сути, нетронутой, разве что палитра цветов кузова пополнилась за счёт нового варианта под названием Inked (правда, фото автомобиля в этом оттенке японский производитель не показал). Помимо этого, в качестве опции доступен шноркель (такой же предлагается для приключенческой версии Toyota 4Runner Trailhunter).

Есть несколько изменений и в салоне. Так, Toyota Land Cruiser в исполнении Premium теперь имеет функции подогрева и вентиляции второго ряда сидений. У стартовой версии с прибавкой 1958 к названию на передней панели располагаются семидюймовый виртуальный щиток приборов, а также восьмидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Предусмотрены климат-контроль и акустика с шестью динамиками.

У Land Cruiser 2027 модельного года тканевая обивка сидений была заменена материалом SofTex. Предусмотрены подогрев и вентиляция передних кресел, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, пара дисплеев диагональю 12,3 дюйма на передней панели (для версий побогаче стартовой), аудиосистема с десятью динамиками, а также электропривод багажной двери.

«Начинка» осталась прежней: Toyota Land Cruiser нового модельного года на американском рынке по-прежнему предложат с гибридной установкой i-Force Max, в основе которой находится бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, работающая в тандеме с восьмиступенчатым автоматом с интегрированным в него электромотором и батареей ёмкостью 1,87 кВт*ч. Совокупная отдача равна 331 л.с., а максимальный крутящий момент – 630 Нм.

В ходе перехода к следующему модельному году базовая версия Toyota Land Cruiser в США прибавила в цене: за вариант 1958 попросят 57 880 долларов (эквивалентно примерно 4,55 млн рублей по текущему курсу), такой внедорожник появится в дилерских центрах до конца этой весны. Отметим, цена стала на 280 долларов больше, чем у варианта уходящего модельного года. В свою очередь топовое исполнение подешевело на 950 долларов – до 62 725 долларов (около 4,93 млн рублей). Это позволило компании увеличить дистанцию между самым богатым Land Cruiser и премиальным Lexus GX.

