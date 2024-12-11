Новый Toyota 4Runner 2025 модельного года готовится к выходу на рынок. Цены известны

Стоимость базовой комплектации японского кроссовера шестой генерации на американском рынке стартует с отметки 40 770 долларов. Продажи начнутся в начале 2025 года.

Toyota начала выпуск 4Runner в 1984 году, за прошедшее время этот среднеразмерный внедорожник успел пять раз сменить генерацию. Актуальное шестое поколение для североамериканского рынка дебютировало в апреле текущего года. Сейчас японская компания рассказала о комплектациях этой новинки, которой присвоили 2025 модельный год, и опубликовала полный прайс-лист.

На фото: Toyota 4Runner шестого поколения

Цена стартовой версии нового Toyota 4Runner – SR5 – составляет 40 770 долларов (она не включает плату за доставку в размере 1450 долларов). Стоит отметить, что стоимость аналогичной комплектации у предшественника всего на 65 долларов ниже. Отметим, такому кроссоверу положены: тёмно-серые 17-дюймовые колёсные диски, светодиодные фары, опускающееся заднее стекло с электроприводом, 7-дюймовая цифровая приборка, 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, акустика с восемью динамиками, система бесключевого допуска в салон и запуска мотора кнопкой.

На фото: Toyota 4Runner Limited

В стандартное оснащение входит и комплекс Toyota Safety Sense 3.0, который включает в себя динамический круиз-контроль с радаром, системы отслеживания полосы движения и предупреждения о столкновении с пешеходами, автоматическую смену дальнего света на ближний, помощника при проезде дорожных знаков, монитор слепых зон и ряд других.

На фото: салон Toyota 4Runner Limited

Напомним, в ходе последней смены генерации место прежнего атмосферного 4,0-литрового V6 (274 л.с., 377 Нм) заняла 282-сильная рядная бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, её максимальный крутящий момент – 430 Нм; в пару предлагается восьмиступенчатый автомат. За аналогичное исполнение SR5 с полным приводом просят не менее 42 770 долларов.

На фото: Toyota 4Runner TRD Pro

Версии подороже получили окрашенные в цвет кузова дверные ручки, иной декор, наружные зеркала с электроприводом и встроенными повторителями поворотников, спортивную подвеску, 18- и 20-дюймовые колёсные диски (в зависимости от комплектации), климат-контроль, виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма, а также 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и акустическую систему JBL.

Ещё у шестого Toyota 4Runner в роли «начинки» выступает гибридная установка i-Force, в основе которой лежит та же турбочетвёрка, а в 8АКП интегрирован электромотор мощностью 49 л.с. Совокупная мощность этой системы равна 331 л.с. и 630 Нм. Под полом багажника расположена никель-металл-гидридная батарея ёмкостью 1,87 кВт*ч, из-за этого для таких версий не предусмотрен третий ряд сидений.

На фото: салон Toyota 4Runner TRD Pro

Покупка самой доступной версии с гибридной системой – 4Runner 4x4 TRD Off-Road i-Force Max – обойдётся минимум в 51 990 долларов. В свою очередь ценник самых дорогих исполнений – Trailhunter и TRD Pro i-Force Max – составит в США не менее 66 900 долларов. Продажи нового Toyota 4Runner начнутся в начале следующего года.