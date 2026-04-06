Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил обновки в Японии

Toyota провела глобальную премьеру Land Cruiser Prado (внутризаводской индекс – J250) в августе 2023 года. Напомним, на некоторых рынках модель продаётся под названием Land Cruiser без добавления Prado, так как внедорожник Toyota Land Cruiser с индексом J300 официально здесь не представлен. Либо, как в родной Японии, модель продаётся с прибавкой в виде числа 250 к «родовому» названию.

На фото: посвежевший Toyota Land Cruiser 250 для Японии

Теперь пресс-служба японской марки рассказала о том, какие обновки получила бензиновая версия Toyota Land Cruiser 250, предназначенная для домашнего рынка. Разработчики решили практически не трогать внешность внедорожника: в списке изменений числится разве что оформленная в стиле ретро головная оптика – с круглыми светодиодными фарами Bi-Beam, которые в Японии предлагались только «приветственной» серии First Edition, а теперь доступны в качестве опции для исполнения VX.

Ещё к внешним изменениям у Land Cruiser 250 для японского авторынка можно отнести пересмотренную палитру цветов для окраса кузова: так, предыдущий чёрный оттенок был заменён новым Neutral Black, кроме того, в гамме светлых тонов появился новый песочный вариант, дополнивший имеющиеся белый Platinum White Pearl Mica и бронзовый Avant-Garde Bronze Metallic.

В интерьере посвежевшего внедорожника тоже есть несколько изменений. Кресла водителя и переднего пассажира теперь снабдили электрорегулировками, а первый вариант ещё получил функцию запоминания настроек.

1 / 2 2 / 2

Бензиновому японскому внедорожнику в исполнении VX теперь доступна система Toyota Teammate Advanced Drive, которая включает в себя: помощника при движении в пробках, камеру, следящая за состоянием водителя, систему предупреждения о перекрестном движении спереди, ассистента при смене полосы движения и функцию экстренного рулевого управления.

1 / 2 2 / 2

Ещё Toyota Land Cruiser 250 для Японии снабдили модернизированными противоугонными системами. Так, предусмотрена функция расчёта расстояния от автомобиля до ключа, которая не позволит разблокировать и запустить двигатель в случае, если ключа нет рядом с машиной. Кроме того, имеется дополнительная функция T-Connect My Start Lock, с помощью которой владельцы могут дистанционно отключить запуск двигателя.

Техника у посвежевшего варианта полноприводного SUV осталась прежней. Речь идёт о бензиновым четырёхцилиндровом атмосфернике 2TR-FE объёмом 2,7 литра, его максимальная мощность равна 163 л.с., а крутящий момент – 246 Нм, в пару предлагается только шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Стоимость японской версии Toyota Land Cruiser 250 VX с обновками уже известна: за такой внедорожник на домашнем рынке просят не менее 5 779 400 иен (эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу), что почти на 330 тыс. иен (около 166 тыс. рублей) больше по сравнению с дореформенной версией.