На российский рынок готовится выйти Changan Uni-S нового поколения

Поднебесный бренд Changan анонсировал несколько новинок, предназначенных для российского рынка, ещё в конце октября 2025-го. Одной из них стал кроссовер Uni-S нового поколения. Напомним, под этим названием в РФ в скором времени начнут продавать актуальный паркетник CS55 Plus, который появился на рынке в родном Китае относительно недавно, в сентябре прошлого года.

На фото: Changan Uni-S нового поколения

Теперь в российском офисе марки рассказали подробнее о Changan Uni-S нового поколения, который готовится выйти на местный рынок. Главным отличием от китайской версии является наличие полного привода. Отметим, под капотом у новинки для РФ находится 1,5-литровый бензиновый турбомотор семейства Blue Core, отдача которого составляет 157 л.с. у модификации с передним приводом и 181 л.с. – у полноприводника. В обоих случаях двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Отметим, актуальный паркетник Changan Uni-S сейчас доступен на российском рынке только с 181-сильной бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,5 литра, который идёт в комплекте с 7DCT. Однако привод у этого SUV может быть только передним.

В компании пока что не раскрыли габариты нового Uni-S, однако известен его дорожный просвет – 188 мм (у предшественника – 171 мм). Кроме того, сообщается, что модель, как и раньше, имеет заднюю многорычажную подвеску. Паркетник подготовили для эксплуатации в РФ, его снабдили «расширенным зимним пакетом», в который входят: обогрев лобового стекла, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, а также подогрев руля, передних и задних сидений.

На фото: актуальный Changan CS55 Plus (версия для Китая)

Салон нового Changan Uni-S рассчитан на пятерых седоков. На передней панели установлено крупное табло, объединяющее виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также в неё интегрированы онлайн-сервисы «Яндекса». В салоне предусмотрено и устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 15 Вт).

Передние кресла имеют электрорегулировки, подогрев и вентиляцию, а водительское ещё и функцию запоминания настроек. Предусмотрена и так называемая «приветственная посадка» – с автоматическим смещением кресла. Ещё кроссовер снабдили электроприводом двери багажника с бесконтактным доступом и панорамной крышей с люком.

Список водительских ассистентов Changan Uni-S нового поколения включает в себя системы экстренного торможения и удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль. Кроме того, круговой обзор дополнен камерами 540° с функцией «прозрачного шасси», а ещё предусмотрен видеорегистратор, ведущий записи с четырёх камер (фиксирует события на парковке и в движении).

На фото: салон Changan CS55 Plus (версии для Китая)

Информация о старте продаж новинки на российском рынке, а также её прайс-лист будут опубликованы позднее. Рекомендованная розничная цена актуального Changan Uni-S 2025 года выпуска на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 3 179 900 до 3 209 900 рублей.