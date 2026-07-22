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Большой пикап Toyota Tundra обзавёлся внедорожной версией Trailhunter

22.07.2026 271 0 0
Большой пикап Toyota Tundra обзавёлся внедорожной версией Trailhunter

Грузовик японской марки, предназначенный в первую очередь для американского рынка, получил обновки к 2027 модельному году.

Toyota наладила производство своего полноразмерного пикапа Tundra в 1999 году, основным рынком для этой модели остаются Штаты. Третье поколение этого грузовика было представлено в сентябре 2021-го, а конкурировать на американском рынке ему приходится с такими бестселлерами как Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMС Sierra и Ram 1500. Продажи Тундры в США по итогам прошлого года снизились на 7,5% до 147 610 экземпляров, а за первую половину 2026-го – показатель сократился на 0,8% до 74 368 единиц.

На фото: Toyota Tundra Trailhunter

Теперь «штатный» офис японской марки объявил об обновках, которые достались Toyota Tundra 2027 модельного года. Все исполнения получили слегка изменённую переднюю часть: грузовику поменяли оформление огромной радиаторной решётки, нижней части бампера с интегрированными прямоугольными противотуманками, а также расположение сигналов поворота.

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Изменения имеются в том числе и в салоне посвежевшей Toyota Tundra. Теперь уже в списке базового оснащения числятся 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с расширенными возможностями голосового управления, а также встроенный видеорегистратор, который записывает 20-секундные ролики с помощью наружных камер пикапа. Ещё в перечень стандартного оснащения входит комплекс систем безопасности Safety Sense 4.0.

Одной из главных обновок для Тундры 2027 модельного года стало появление новой внедорожной версии с прибавкой Trailhunter к названию. Стоит отметить, что аналогичные исполнения на сегодняшний день есть у таких моделей как 4Runner и Tacoma. В основу большого пикапа Toyota Tundra Trailhunter легла версия SR5, но она получила солидную модернизацию.

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Такой грузовик получил не только отличительные шильдики и эмблемы новой версии, но и дополнительную защиту днища, модернизированную подвеску OME (Old Man Emu), иные передние амортизаторы, а также оригинальные бронзовые колёсные диски, обутые в шины Michelin LTX Trail 265/70R18. Помимо этого, варианту Trailhunter положены системы Multi-Terrain Select и Crawl Control, а также блокировка заднего дифференциала.

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«Начинка» у Toyota Tundra 2027 модельного года осталась прежней. Пикап предлагается либо с битурбомотором V6 объёмом 3,4 литра максимальной мощностью 394 л.с., работающим в паре с 10АКП, либо с гибридной установкой i-Force Max с ним же в основе, совокупная отдача системы равна 443 л.с. Ожидается, что у версии Trailhunter под капотом будет «чистый» V6.

На фото: салон Toyota Tundra Trailhunter
На фото: салон Toyota Tundra Trailhunter
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На фото: салон Toyota Tundra Trailhunter
На фото: салон Toyota Tundra Trailhunter
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Цены посвежевшего грузовика американский офис Toyota раскроет позже. Актуальный стартовый пикап в США стоит минимум 57 860 долларов (без учёта платы за доставку), что эквивалентно примерно 4,5 млн рублей по текущему курсу. Ожидается, что Tundra Trailhunter окажется дешевле по сравнению с актуальным топовым вариантом TRD Pro, который можно купить за 72 565 долларов (около 5,7 млн рублей).

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