Кроссовер Toyota Crown Signia выходит на рынок: размером с Highlander, но на замену Venza

Этот паркетник Toyota засветился еще в 2022-м – он является членом отдельного семейства Crown нового поколения, в которое, напомним, также входят пара седанов и еще один кросс. Формально модель относится к сегменту SUV, хотя на деле она, скорее, представляет собой сплав кроссовера и универсала. Так что неудивительно, что на родине машина анонсирована как Crown Estate. А вот в США у модели другое имя – Toyota Crown Signia. Американскую пятидверку показали осенью прошлого года. Теперь же Crown Signia полностью рассекречена, объявлены состав комплектаций и цены. «Живые» продажи стартуют в Штатах до конца лета.

Базовая Toyota Crown Signia XLE 1 / 2 Базовая Toyota Crown Signia XLE 2 / 2

В компании Toyota об этом напрямую не говорят, но американские профильные медиа уверены – Crown Signia вытеснит из местной гаммы более компактный паркетник Venza актуальной генерации (в Японии это Harrier). Последняя модель в Штатах какого-то особого успеха не снискала: в прошлом году она разошлась тиражом 29 907 экземпляров (-11%). При этом, что любопытно, американцы также пишут, что и в случае с Crown Signia марка на большие объемы продаж не рассчитывает: мол, это нишевая и престижная модель.



Toyota Crown Signia Limited 1 / 2 Toyota Crown Signia Limited 2 / 2

В основе пятиместного кроссовера лежит платформа GA-K, на которой также построены кросс-седан Crown и паркетник Crown Sport (в Штатах не представлен). Длина Crown Signia равна 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1626 мм, колесная база – 2850 мм. То есть по своим габаритам пятидверка близка к американскому Toyota Highlander (длина – 4950 мм, расстояние между осями – те же 2850 мм). Паспортный дорожный просвет Signia – 170 мм.



Toyota Crown Signia Limited

В Америке новинка предложена исключительно в виде полноприводного гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). В состав установки входят бензиновый атмосферник 2.5 и три электромотора, два из которых интегрированы в электромеханический вариатор, а третий расположен на задней оси. По уточненным данным, суммарная отдача Toyota Crown Signia составляет 243 л.с. Заявлено, что с места до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 7,1 секунды.



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Toyota Crown Signia доступна всего в двух комплектациях. В базовой XLE есть 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, кожаная обивка, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), обогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений (плюс подогрев задних боковых кресел), электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Версия Limited – это 21-дюймовые диски, панорамная крыша и атмосферная подсветка интерьера, а за доплату для такого исполнения предусмотрен пакет Advanced Technology, который включает камеры кругового обзора, системы предупреждения о перекрестном движении спереди и помощи при смене полосы движения.



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Цена Crown Signia XLE – 43 590 долларов (около 3,9 млн рублей по текущему курсу), комплектация Limited обойдется в 47 990 долларов (4,3 млн рублей). Для сравнения, родственный седан Toyota Crown HEV стоит от 41 440 долларов (3,7 млн рублей), паркетник Toyota Venza HEV – от 35 070 долларов (3,1 млн рублей), гибридный Highlander – от 40 720 долларов (3,6 млн рублей). Традиционно для США все цены указаны без учета налогов и доставки.

