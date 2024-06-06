Гибридные авто ×
  • Кроссовер Toyota Crown Signia выходит на рынок: размером с Highlander, но на замену Venza

Кроссовер Toyota Crown Signia выходит на рынок: размером с Highlander, но на замену Venza

06.06.2024 156 0 0

Одними из первых новую пятидверку Тойоты получат американцы, им довольно крупный автомобиль предложат в виде полноприводного гибрида HEV.

Этот паркетник Toyota засветился еще в 2022-м – он является членом отдельного семейства Crown нового поколения, в которое, напомним, также входят пара седанов и еще один кросс. Формально модель относится к сегменту SUV, хотя на деле она, скорее, представляет собой сплав кроссовера и универсала. Так что неудивительно, что на родине машина анонсирована как Crown Estate. А вот в США у модели другое имя – Toyota Crown Signia. Американскую пятидверку показали осенью прошлого года. Теперь же Crown Signia полностью рассекречена, объявлены состав комплектаций и цены. «Живые» продажи стартуют в Штатах до конца лета.

Базовая Toyota Crown Signia XLE
1 / 2
Базовая Toyota Crown Signia XLE
2 / 2

В компании Toyota об этом напрямую не говорят, но американские профильные медиа уверены – Crown Signia вытеснит из местной гаммы более компактный паркетник Venza актуальной генерации (в Японии это Harrier). Последняя модель в Штатах какого-то особого успеха не снискала: в прошлом году она разошлась тиражом 29 907 экземпляров (-11%). При этом, что любопытно, американцы также пишут, что и в случае с Crown Signia марка на большие объемы продаж не рассчитывает: мол, это нишевая и престижная модель.

Toyota Crown Signia Limited
1 / 2
Toyota Crown Signia Limited
2 / 2

В основе пятиместного кроссовера лежит платформа GA-K, на которой также построены кросс-седан Crown и паркетник Crown Sport (в Штатах не представлен). Длина Crown Signia равна 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1626 мм, колесная база – 2850 мм. То есть по своим габаритам пятидверка близка к американскому Toyota Highlander (длина – 4950 мм, расстояние между осями – те же 2850 мм). Паспортный дорожный просвет Signia – 170 мм.

Toyota Crown Signia Limited

В Америке новинка предложена исключительно в виде полноприводного гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). В состав установки входят бензиновый атмосферник 2.5 и три электромотора, два из которых интегрированы в электромеханический вариатор, а третий расположен на задней оси. По уточненным данным, суммарная отдача Toyota Crown Signia составляет 243 л.с. Заявлено, что с места до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 7,1 секунды.

Toyota Crown Signia Limited
1 / 6
Toyota Crown Signia Limited
2 / 6
Toyota Crown Signia Limited
3 / 6
Toyota Crown Signia Limited
4 / 6
Toyota Crown Signia Limited
5 / 6
Toyota Crown Signia Limited
6 / 6

Toyota Crown Signia доступна всего в двух комплектациях. В базовой XLE есть 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, кожаная обивка, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), обогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений (плюс подогрев задних боковых кресел), электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Версия Limited – это 21-дюймовые диски, панорамная крыша и атмосферная подсветка интерьера, а за доплату для такого исполнения предусмотрен пакет Advanced Technology, который включает камеры кругового обзора, системы предупреждения о перекрестном движении спереди и помощи при смене полосы движения.

Toyota Crown Signia Limited
1 / 6
Toyota Crown Signia Limited
2 / 6
Toyota Crown Signia Limited
3 / 6
Toyota Crown Signia Limited
4 / 6
Toyota Crown Signia Limited
5 / 6
Toyota Crown Signia Limited
6 / 6

Цена Crown Signia XLE – 43 590 долларов (около 3,9 млн рублей по текущему курсу), комплектация Limited обойдется в 47 990 долларов (4,3 млн рублей). Для сравнения, родственный седан Toyota Crown HEV стоит от 41 440 долларов (3,7 млн рублей), паркетник Toyota Venza HEV – от 35 070 долларов (3,1 млн рублей), гибридный Highlander – от 40 720 долларов (3,6 млн рублей). Традиционно для США все цены указаны без учета налогов и доставки.

кроссовер авторынок новинки гибридные авто Toyota Toyota Crown Signia Toyota Crown

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Полигональный арт-объект: первое знакомство с GAC GS3 Полигональный рисунок – это техника, в которой для создания вполне узнаваемых изображений используются геометрические формы – треугольники, трапеции, пятиугольники… С помощью таких полигонов... 203 0 1 06.06.2024
Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: дизель от BMW, дешевый вариатор и ступицы-расходники Большинство обладателей автомобилей других марок попросту не поняли бы, за что критикуют это поколение «Рафика». В первой части материала мы выяснили, что кузов мог бы быть покрашен качестве... 501 3 0 05.06.2024
Статьи / Популярные вопросы Белый, синий, желтый, красный: какие бывают проблесковые маячки и кому из них уступать дорогу Какие бывают проблесковые маячки? Синие знают все. Красные приходят на ум вместе с синими. Если подумать, можно вспомнить желтые и оранжевые. И только самые опытные водители вспомнят, что ес... 375 0 0 03.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 91818 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15444 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12687 20 171 14.03.2024
Change privacy settings