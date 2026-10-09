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  • Рестомод JAS Tensei на базе Honda NSX первого поколения: премьера и подробности

Рестомод JAS Tensei на базе Honda NSX первого поколения: премьера и подробности

09.10.2026 305 0 0
Рестомод JAS Tensei на базе Honda NSX первого поколения: премьера и подробности

Год назад итальянская гоночная команда JAS Motorsport и дизайн-студия Pininfarina анонсировали рестомод на базе «первого» Honda NSX, и вот теперь он полностью готов и будет выставлен на следующей неделе на Парижском автосалоне. Имя Tensei в переводе с латинизированного японского на русский означает «возрождение». JAS Tensei получил полностью перекроенный кузов с углепластиковой обшивкой, модернизированное шасси и доработанный компанией Judd Power атмосферный V6 мощностью 420 л.с.

Основанная в 1995 году команда JAS Motorsport является официальным партнёром компании Honda и готовит её машины к различным кузовным гонкам. JAS Motorsport отвечала за техническую сторону разработки рестомода JAS Tensei, а студия Pininfarina — за его дизайн. Студия Pininfarina не имела прямого отношения к дизайну оригинального Honda NSX первого поколения, но участвовала в разработке его предтечи — концепта Honda HP-X образца 1984 года.

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Истории оригинального Honda NSX у нас на сайте посвящён отдельный большой материал, здесь лишь вкратце напомним, что это среднемоторное заднеприводное купе дебютировало в 1989 году, оно имело весьма передовую для своего времени конструкцию и очень эффектный дизайн, производство в Японии завершилось лишь в конце 2005 года. В Северной Америке Honda NSX продавался как Acura NSX.

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Для изготовления JAS Tensei нужен донорский Honda NSX, от него в ход идут алюминиевый силовой каркас кузова и некоторые механические детали, а вся наружная обшивка — новая, углепластиковая. Светотехника и электропроводка тоже полностью новые, при этом сохранены подъёмные основные фары — для них был разработан новый лёгкий механизм привода из титана. Дизайн бамперов — более агрессивный, чем у оригинального спорткара. В задний бампер интегрированы новые вертикально ориентированные титановые выхлопные патрубки и новый развитый диффузор, увеличивающий прижимную силу.

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Интерьер у JAS Tensei полностью новый, но сохранены исходная геометрия посадки и расположение большинства органов управления. Аналоговый щиток приборов заменён экраном с виртуальными циферблатами, на центральной консоли прописался мультимедийный сенсорный экран. Руль с меткой центрального положения выглядит более лёгким и изящным, чем у оригинального NSX. Центральный тоннель перекроен под электромеханический ручник. В отделочных материалах преобладают натуральная кожа и углепластик, набалдашник рычага коробки передач выполнен из титана. Новые кресла с развитой боковой поддержкой поставляет Sabelt.

Оригинальный Honda NSX оснащался атмосферным бензиновым V6 C-серии с рабочим объёмом 3,0 и 3,2 л, максимальная отдача в стоке составляла 294 л.с. и 304 Нм. Для рестомода JAS Tensei этот двигатель модернизировала легендарная британская компания Judd Power. Рабочий объём увеличен до 3,5 л, установлены кованые шатуны и поршни, новый коленвал выточен из цельного куска металла, модернизированы системы питания и охлаждения, в системе впуска теперь шесть индивидуальных дроссельных заслонок с электронным управлением, новые выпускные коллекторы изготовлены из нержавеющей стали. В итоге отдача выросла до 420 л.с. и 350 Нм, предельная частота вращения коленвала — 8500 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через модернизованную 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики рестомода не раскрыты.

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Шасси тоже комплексно модернизировано: изменена геометрия рычагов, установлены регулируемые из салона адаптивные амортизаторы KW, усилены стабилизаторы поперечной устойчивости и ступичные подшипники, для рулевого механизма разработана новая электрогидравлическая рейка. Для передней подвески предусмотрен гидравлический механизм подъёма для преодоления крупных дорожных неровностей. Тормоза — карбон-керамические с суппортами Brembo: на передний оси установлены 380-миллиметровые диски с 6-поршневыми суппортами, на задней — 345-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Лёгкие кованые колёса из магниевого сплава обуты в низкопрофильные шины размерности 245/35 R 19 на передней оси и 285/30 R 20 на задней. Сухая масса рестомода — 1250 кг.

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JAS Tensei будет выпущен тиражом 35 экземпляров, цена — от 880 000 евро. Для заказа доступны как праворульные, так и леворульные варианты модели.

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