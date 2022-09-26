Кроссовер Toyota Harrier перенял у родственного RAV4 ещё одну версию

У старшего SUV появился подзаряжаемый гибридный вариант с начинкой от Рафика. Есть и другие обновки.

Паркетник Toyota Harrier актуального, четвертого, поколения дебютировал в родной Японии в 2020 году, его ближайшим родственником является нынешний RAV4, то есть в основе обоих кроссов лежит платформа GA-K, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Исходный Рафик уже модернизировали, причем не раз, а теперь пришла очередь и Harrier.

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Главное – «престижный» кроссовер обрел полноприводную подзаряжаемую гибридную версию PHEV с техникой от аналогичного RAV4 для домашнего рынка. Новый гибрид оснащен бензиновым «атмосферником» A25A-FXS 2.5, который работает по экономичному циклу Аткинсона и выдает 177 л.с. и 219 Нм; в электромеханический вариатор встроен электромотор на 182 л.с. (270 Нм), а на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 54 л.с. (121 Нм). Совокупная отдача системы – 306 л.с. Под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч, а только на электротяге новая версия может проехать до 93 км.



Внешне Toyota Harrier PHEV отличается от прочих исполнений радиаторной решеткой – у нее сетка вместо горизонтальных полосок. А интерьер может быть отделан черно-бордовой «кожей».

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Как и прежде, Хорёк также доступен с «атмосферником» M20A-FKS 2.0 (171 л.с.), еще есть «простая» гибридная версия, то есть без возможности зарядки от электросети: у этого кросса установка THSⅡ на основе того же мотора A25A-FXS 2.5. «Традиционный» Toyota Harrier комплектуется вариатором Direct Shift-CVT, такой кросс доступен как с передним, так и с полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD (с индивидуальными муфтами подключения задних колес). У «простого» гибрида две модификации – переднеприводная и полноприводная совокупной мощностью 218 и 222 л.с. соответственно. Отметим, в Японии у Toyota RAV4 начинка такая же.



Toyota Harrier PHEV

Следующий модельный год принес Toyota Harrier и другие обновки. В частности, для паркетника теперь предусмотрена полноценная виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, у мультимедийной системы появилась точка доступа Wi-Fi (дисплей мультимедиа также на 12,3 дюйма), плюс улучшена система автоторможения, входящая в стандартный комплекс безопасности Toyota Safety Sense.



Посвежевший Toyota Harrier стоит примерно от 22 000 долларов, за Harrier PHEV просят минимум 43 000 долларов. «Живые» продажи стартуют в Японии в октябре.

Синий кроссовер — базовый Toyota Harrier только с ДВС, красный — обычный гибрид 1 / 2 Синий кроссовер — базовый Toyota Harrier только с ДВС, красный — обычный гибрид 2 / 2

Напомним, в отличие от предыдущего Harrier, кроссовер нынешнего поколения является глобальной моделью (в Штатах это Venza). Скорее всего, подзаряжаемый гибрид появится и в других странах.

