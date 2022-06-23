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  • Toyota ещё раз обновила RAV4 для Европы: виртуальные приборы и дистанционные функции

Toyota ещё раз обновила RAV4 для Европы: виртуальные приборы и дистанционные функции

23.06.2022 339 0 0

Популярный японский кроссовер впервые получил полностью электронный щиток приборов, крупнее стал экран мультимедийной системы, появились дополнительные сервисные функции и более совершенные электронные ассистенты водителя.

 

Кроссовер Toyota RAV4 актуального пятого поколения дебютировал в 2018 году, осенью 2021 года он пережил плановый рестайлинг (со своими особенностями для каждого рынка), у европейских дилеров обновлённые машины появились в начале этого года. И вот спустя шесть месяцев случилось очередное обновление — не рановато ли? Дело в том, что прошлогодний рестайлинг затронул в основном внешность автомобиля, салон остался нетронутым, а новый пакет обновок как раз интерьерный. Большинство версий RAV4 теперь по умолчанию снабжаются настраиваемым (доступны четыре стиля), полностью виртуальным 12,3-дюймовым приборным дисплеем и только в базовой комплектации идёт прежний комбинированный щиток с аналоговыми шкалами по краям и 7-дюймовым экраном по центру.

Центральный мультимедийный экран тоже обновлён — он теперь 10,5-дюймовый, тогда как раньше был максимум 8-дюймовый. Толстая рамка вокруг экрана осталась, но аппаратные клавиши с неё исчезли — сохранилась только крутилка регулировки громкости, совмещённая с тумблером включения/выключения системы. Новая система имеет встроенную облачную навигацию — смартфон для получения оперативных данных о пробках и других дорожных событиях не нужен, но бесплатные обновления поставляются только в течение четырёх лет — затем Toyota попросит с клиентов абонентскую плату. За доплату предлагается пакетная навигация, работающая без интернета и дополненная системой распознавания дорожных знаков. Смартфонная навигация через протоколы Apple CarPlay и Android Auto, разумеется, тоже доступна.

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Расширен функционал голосового управления: например, если сказать «эй, Тойота, мне холодно», система закроет окна и включит печку. Фирменное приложение для смартфона теперь позволяет удалённо открыть/закрыть окна и двери, включить/выключить свет, прогреть или остудить салон перед поездкой.

Система предупреждения столкновений Pre-Collision System, которая входит в пакте электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense, теперь распознаёт помехи на перекрёстках. Появилась система автоматического контраварийного подруливания, помогающая автомобилю в рамках своей полосы избежать столкновения с пешеходом.

Toyota RAV4 предлагается в Европе с гибридными силовыми установками на базе бензинового 2,5-литрового «атмосферника» и электромеханического вариатора. Переднеприводная безрозеточная версия выдаёт максимальные 218 л.с., полноприводная — 222 л.с., при этом у полноприводной версии задние колёса вращает собственный 54-сильный электромотор, механического отбора мощности с ДВС на задний мост нет. Подключаемая к розетке plug-in гибридная версия бывает только полноприводной, мощность её силовой установки — 306 л.с., батарея ёмкостью 18,1 кВт·ч позволяет проехать исключительно на электротяге до 75 км по циклу WLTP.

Производство Toyota RAV4 с обновлённым салоном для Европы начнётся в третьем квартале этого года. Когда вышеописанные новшества появятся у кроссовера для других рынков, пока неизвестно.

Добавим, что главным рынком сбыта для Toyota RAV4 являются США: здесь кроссовер лидирует в своём классе и последние пять лет расходится тиражом более 400 тысяч шт. в год. В Европе продажи Toyota RAV4 в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, составили 102 208 шт., в Китае — 199 675 шт. В России локализованный на заводе Toyota в Санкт-Петербурге кроссовер в прошлом году продан в количестве 38 441 шт. Из-за известных геополитических событий судьба российского Toyota RAV4 сейчас находится в подвешенном состоянии.

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