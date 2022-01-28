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  • Обновлённый Toyota RAV4 добрался до Европы: гамму пополнила «внедорожная» версия

Обновлённый Toyota RAV4 добрался до Европы: гамму пополнила «внедорожная» версия

28.01.2022 1654 0 0

Также паркетнику достались новые фары, плюс расширен список оборудования. А вот технику реформы не затронули.

 

Кроссовер Toyota RAV4 актуального поколения в строю с 2018 года. Посвежевшую модель раскрыли минувшей осенью, причем первым это сделал европейский офис марки. Но дебютным рынком для модернизированного SUV стали Штаты, затем он добрался до Японии и некоторых других азиатских стран. И лишь сейчас такой кросс начал появляться в Старом Свете – его уже можно приобрести, например, в Испании и Греции.

Паркетник обрел новые фары (у них иная диодная начинка, а ходовые огни теперь сверху), правда, они положены не всем версиям – у «простых» исполнений оптика прежняя. Также RAV4 достались другие светодиодные противотуманки, изменен дизайн дисков. В салоне – новая подсветка (опять же LED), подсветка появилась и у стеклоподъемников, а у пассажирского кресла отныне есть электрорегулировки. Кроме того, добавлены разъемы USB-C.

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А еще европейская линейка модели пополнилась «внедорожной» версией Adventure (она же на заглавном фото), которая изначально была у кросса в США, Японии и Австралии (на Зеленом континенте этот вариант зовется Edge). «Фишки» такого RAV4 – оригинальная радиаторная решетка с двумя массивными «балками» и расположенной посередине эмблемой марки, чуть более широкие колесные арки, рельефная защитная накладка серебристого цвета на переднем бампере и черные 19-дюймовые колеса. Также объявлено, что у «старосветского» RAV4 Adventure на 10 мм «приподняли подвеску». Кресла обиты черной же «кожей» с узором и оранжевой прострочкой, на порогах имеются накладки с названием особого варианта.

Toyota RAV4 Adventure для Европы
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Toyota RAV4 Adventure для Европы
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Toyota RAV4 Adventure для Европы
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Техника прежняя. Toyota RAV4 Adventure в Европе доступен в виде полноприводного гибрида с четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5, электромеханическим вариатором и отдельным электромотором на задней оси, суммарная мощность – 222 л.с. Гибрид в «обычных» комплектациях там также бывает переднеприводным. Еще европейцам предложен подзаряжаемый гибридный кроссовер с установкой на основе двигателя 2.5 (с полным приводом, совокупная отдача – 306 л.с.), а кое-где можно купить и «традиционную» модель с бензиновым мотором 2.0 (175 л.с.).

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На данный момент неизвестно, появится версия Adventure у российского RAV4. К слову, местный офис Тойоты обновленный кроссовер вообще пока не анонсировал. Наш актуальный SUV доступен с «атмосферниками» 2.0 (149 л.с.) и 2.5 (199 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второму мотору положен восьмиступенчатый «автомат».  

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