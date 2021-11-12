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  • Ещё один посвежевший Toyota RAV4: новая оптика и расширение гаммы

Ещё один посвежевший Toyota RAV4: новая оптика и расширение гаммы

12.11.2021 180 0 0

Раскрыт модернизированный паркетник, предназначенный для американского рынка. Почти не тронутой осталась только базовая версия, остальные же варианты слегка изменились внешне. Техника, по предварительным данным, прежняя.

 

Обновленный RAV4 компания Тойота анонсировала еще в сентябре, но то был кроссовер лишь для Европы. Теперь же пришла очередь американской версии. Кстати, дебют посвежевшего паркетника приурочен к 25-летию присутствия модели в США (а вообще первый серийный Рафик представили в 1993 году). Ну и еще добавим, что в Штатах у RAV4 все хорошо: по итогам первых трех кварталов текущего года он возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV страны с результатом 313 447 реализованных единиц (+4,5% по сравнению с январем-сентябрем 2020-го). В общем рейтинге у кросса четвертое место, лучше него расходятся только любимые американцами пикапы (лидирует Ford F-Series, за ним идут грузовики Ram и Chevrolet Silverado).

Гибридный Toyota RAV4 XSE-2022 в новом цвете
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Гибридный Toyota RAV4 XSE-2022 в новом цвете
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Гибридный Toyota RAV4 XSE-2022 в новом цвете
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Гибридный Toyota RAV4 XSE-2022 в новом цвете
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Гибридный Toyota RAV4 XSE-2022 в новом цвете
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Самый дешевый RAV4 внешне не изменился, у остальных исполнений новые светодиодные фары: они такие же, как у кросса для Европы, с интегрированными полосками ходовых огней. Некоторым версиям, включая «внедорожные» Adventure и TRD Off-Road, еще достались новые диодные же противотуманки, а у дорогого «обычного» гибрида (то есть без возможности зарядки от электросети) появились отдельные вертикальные ДХО (первым их два года назад получил топовый подзаряжаемый гибрид Prime). Кроме того, обновлен ассортимент дисков, плюс для некоторых комплектаций расширили палитру цветов кузова (добавлен оттенок Calvary Blue). У всех версий теперь есть запирающийся перчаточный ящик и светодиодная подсветка в салоне, а у Рафиков подороже пассажирское кресло отныне с электрорегулировками.

Toyota RAV4-2022, версия TRD Off-Road
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Toyota RAV4-2022, версия TRD Off-Road
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Toyota RAV4-2022, версия TRD Off-Road
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«Стандартный» гибрид также обрел новую комплектацию SE: по цене в линейке RAV4 Hybrid она расположится ровно посередине, то есть между XLE Premium (дореформенная версия стоит 32 900 долларов или около 2 404 000 рублей по актуальному курсу) и XSE (цена дорестайла — 34 850 долларов или 2 547 000 рублей). Кресла новой версии обиты тканью, кузов может быть только однотонным (для XSE предусмотрена двухцветная окраска), в список стандартного оборудования входит мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем (у XSE 8-дюймовый планшет). За доплату для такого Рафика можно заказать подогрев рулевого колеса и сидений, люк в крыше и мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином.

Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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О технике в релизе Тойоты нет ни слова, стало быть, она прежняя. В Штатах обычный RAV4 доступен с бензиновым «атмосферником» 2.5 (206 л.с.) и 8АКП. «Стандартный» гибрид оснащен 177-сильным мотором 2.5, электродвигателем и электромеханическим вариатором, суммарная отдача – 222 л.с. А суммарная мощность подзаряжаемого полноприводного гибрида RAV4 Prime (у него установка тоже на основе мотора 2.5) составляет 306 л.с.

Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Гибридный Toyota RAV4-2022, новая версия SE
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Все подробности о посвежевшем кроссовере американский офис обещает раскрыть в середине декабря, тогда же объявят цены.

Российский RAV4 обновки, вероятно, получит с опозданием. Актуальный паркетник в РФ доступен с «атмосферниками» 2.0 (149 л.с.) и 2.5 (199 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второму мотору положен восьмиступенчатый «автомат».  

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