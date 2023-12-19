У кроссовера Toyota Crown Sport появилась более мощная версия

Полноприводный паркетник Toyota Crown Sport стартовал в Японии в октябре текущего года, до сих пор модель была представлена исключительно в виде «простого» гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Теперь же гамма расширена: на родине марки можно приобрести еще и подзаряжаемый гибридный кросс PHEV.

В состав установки новой версии входит тот же бензиновый атмосферник 2.5, однако для Crown Sport PHEV его слегка «придушили»: мотор выдает 177 л.с. и 219 Нм вместо 186 л.с. и 221 Нм у варианта HEV. Зато передний электродвигатель, напротив, мощнее – 182 л.с. и 270 Нм против 120 л.с. и 202 Нм. Задний электромотор у двух модификаций одинаковый (54 л.с., 121 Нм). Ну а совокупная отдача Toyota Crown Sport PHEV составляет 306 л.с., тогда как система HEV суммарно выдает 234 л.с. (в обоих случаях компания не указывает общий максимальный крутящий момент).

1 / 2 2 / 2

Подзаряжаемому гибриду также досталась литий-ионная батарея (50 Ач против 5 Ач у никель-металлогидридного аккумулятора HEV). Только на электротяге такой кроссовер способен проехать 90 км (по циклу WLTC), а общая дальнобойность превышает 1200 км.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, в основе модели лежит платформа GA-K с поперечным расположением мотора. При этом Toyota Crown Sport PHEV имеет дополнительные распорки в районе центрального тоннеля для повышения жесткости кузова. Обе модификации имеют полноуправляемое шасси. Дорожный просвет подзаряжаемого гибрида – 160 мм против 165 мм у варианта HEV.



1 / 2 2 / 2

Новое исполнение предложено в единственной комплектации RS. Внешне Crown Sport PHEV отличается от HEV лишь шильдиком да дизайном черных 21-дюймовых дисков. В салоне же установили «спортивные» передние кресла, есть подрулевые лепестки, плюс черно-красная кожаная обивка и декор красного цвета. Вне зависимости от версии в списке оборудования Crown Sport значатся виртуальная приборка, мультимедийная система, климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).



Цена Toyota Crown Sport PHEV – 7 650 000 йен (около 4 865 000 рублей по текущему курсу), тогда как за гибрид HEV просят 5 900 000 йен (примерно 3 753 000 рублей). Всего компания рассчитывает продавать в Японии по 300 подзаряжаемых гибридов в месяц (план для Crown Sport HEV – 700 машин ежемесячно). Позже паркетник, вероятно, доберется и до других рынков.

