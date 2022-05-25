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Бывшая Nissan Teana после рестайлинга изменится сильнее, чем ожидалось: новое фото

25.05.2022 243 0 0

Судя по всему, у «четырехдверки» будет другое «личико». Также модернизируют салон, а вот коснутся ли реформы техники – полной уверенности пока нет.

 

Теаной этот седан Nissan перестал быть в 2018 году, сменив поколение: тогда ему присвоили имя Altima, которое носит модель, предназначенная для Северной Америки. Пришло время планового рестайлинга, и одними из первых такую «четырехдверку» получат китайцы. Напомним, именно из Поднебесной почти два месяца назад прилетели снимки обновленной машины, правда, тогда шпионам не удалось сфотографировать передок. Теперь же раскрыто и «личико», и оказалось, что Nissan Altima изменится сильнее, чем предполагалось ранее. Свежее фото появилось на форуме «поднебесного» издания Autohome.

Обновленная Nissan Altima для Китая

Итак, седан получит новую радиаторную решетку – хромированный V-образный элемент исчезнет, вместо него будут блестящие же горизонтальные полоски. К слову, с такой решеткой Nissan Altima издалека напоминает лифтбек Volkswagen Arteon. Фары сохранят свою форму, но начинку заменят. Также «четырехдверке» достанется иной передний бампер, плюс у задних фонарей будет другой рисунок.

Благодаря предыдущим шпионским фотографиям мы знаем, что внутри появятся модернизированная передняя панель и иные дефлекторы обдува, вдобавок выемка для подстаканников теперь прямоугольная, а не округлая. Наконец, Altima получит новую мультимедийную систему с более крупным дисплеем, лишенным «крутилок».

Дореформенная Nissan Altima для Китая
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Дореформенная Nissan Altima для Китая
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Дореформенная Nissan Altima для Китая
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Дореформенная Nissan Altima для Китая
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Некоторые китайские СМИ считают, что седан предложат с прежними бензиновыми «атмосферником» 2.0 (156 л.с.) и «турбочетверкой» 2.0 VC-Turbo (243 л.с.) с переменной степенью сжатия, оба двигателя сочетаются с вариатором X-Tronic, привод только передний. При этом другие профильные медиа прочат Nissan Altima гибридную установку e-Power. Особенность системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние же колеса вращает электродвигатель, установленный на месте коробки передач. Такая установка в Китае имеется у младшего седана Nissan Sylphy, эта модель оснащается «атмосферником» 1.2 (72 л.с.) и 136-сильным электромотором.

В Поднебесной рестайлинговая Nissan Altima дебютирует в ближайшее время. Следом обновится и американский седан, но пока точно неизвестно, обретет ли он аналогичную решетку.

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