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  • Nissan представил рестайлинговую экс-Teana: облик в стиле VW Arteon и новый планшет

Nissan представил рестайлинговую экс-Teana: облик в стиле VW Arteon и новый планшет

23.08.2022 418 0 0

Состоялась презентация модернизированной «четырехдверки», предназначенной для Китая. Там модели досталась оригинальная радиаторная решетка, обновки есть и в салоне, а моторную гамму, возможно, урезали.

 

В Штатах рестайлинговый седан Nissan Altima дебютировал в июне текущего года, теперь же – после целой серии шпионских снимков – представлена и китайская посвежевшая версия: ее показали местным журналистам, фото с презентации выложило издание Autohome, а сама марка пока ограничилась публикацией нескольких фирменных картинок. Напомним, в Поднебесной модель прежде звалась Teana, «американское» имя Altima она приняла в 2018 году, перейдя в новое поколение. Для КНР «четырехдверку» производят локально, за выпуск отвечает СП Nissan и Dongfeng.

Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Рестайлинг седана, предназначенного для Америки, радикальным не назовешь – их версии попытались придать больше «спорта», причем малой кровью. А вот над обликом китайского варианта поработали гораздо серьезнее и в другом ключе – скорее, «премиум», чем «спорт». Так, в Поднебесной Altima обрела новую радиаторную решетку: четко выраженная V-образная хромированная вставка уступила место черным глянцевым плашкам, вдобавок на решетке отныне красуются горизонтальные блестящие полоски. В результате, издалека модель напоминает лифтбек Volkswagen Arteon.

Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Фары и задние фонари сохранили свою форму, но начинку заменили. Также китайской Nissan Altima достались иные бамперы, патрубки выпускной системы теперь выставлены напоказ и имеют хромированные же накладки, а надпись с названием модели на крышке багажника выполнена крупными буквами. Из-за нового обвеса длина выросла, но незначительно (4906 мм – на 5 мм больше, чем у местной дорестайлинговой модели), колесная база – все те же 2825 мм.

Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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Обновленная Nissan Altima для Китая
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В салоне американской Altima единственной значимой обновкой стал более крупный экран мультимедийной системы. Китайскому седану тоже отрядили новый большой планшет, но вдобавок переделали переднюю панель и дефлекторы обдува, а выемка подстаканников на центральном тоннеле из округлой превратилась в прямоугольную.

Обновленная Nissan Altima для Китая

В Китае для рестайлинговой Nissan Altima пока заявлен один двигатель – прежняя бензиновая «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, мотор выдает 243 л.с. и сочетается с вариатором X-Tronic. Дореформенный седан там еще предложен с двухлитровым «атмосферником» мощностью 156 л.с., но его, возможно, отправили в отставку. Привод, как и прежде, исключительно передний, хотя в Штатах у модели есть полноприводные версии.

Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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Красный седан — дореформенная Nissan Altima для Китая, белый — обновленная Nissan Altima SR для США
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На «поднебесный» рынок обновленный седан Nissan выйдет в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Дорестайлинговая Altima с «атмосферником» там стоит от 26 000 долларов, с турбомотором – от 31 600 долларов.

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