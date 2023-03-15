Вместо Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации внедорожника Tank 500 в России

На нашем рынке китайский полноприводный вездеход будет доступен в двух вариантах исполнения. Двигатель один – бензиновый V6.

Российский офис Tank (марка принадлежит концерну Great Wall) объявил о старте «живых» продаж «рамника» Tank 300, онлайн-заказы на который принимают с середины февраля. Но куда интереснее то, что одновременно были названы цены и комплектации второй модели бренда – старшего рамного внедорожника Tank 500.

По своим габаритам «пятисотый» недалеко ушел от Toyota Land Cruiser 300: длина «китайца» равна 4878 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм. Колесная база – те же 2850 мм, что и у модели Тойоты. Паспортный дорожный просвет российского Tank 500 составляет 224 мм. Угол въезда – 29,5°, съезда – 24°. Заявлено, что без какой-либо дополнительной подготовки внедорожник способен проехать брод глубиной до 800 мм. Автомобиль имеет шины размерности 265/55 R19.

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Полноприводный Tank 500 оснащается бензиновым двигателем V6 3.0 с двумя турбонагнетателями и комбинированным впрыском. На российской версии мотор выдает 299 л.с. и 500 Нм, он сочетается с безальтернативным девятиступенчатым «автоматом». В местном подразделении марки также сообщили о том, что движок и другие узлы адаптированы для наших условий эксплуатации, но что именно доработали – не уточнили. Дизеля нет и не будет.



Полный привод реализован по схеме Torqueon Demand: тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости. Есть понижающая передача и несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе, так называемый «экспертный» режим, с которым машину можно «настроить под себя» (например, отключить все электронные ассистенты, кроме ABS). В арсенале модели также значатся блокировки обоих межколесных дифференциалов (заднего и переднего). Кроме того, есть функция Tank-turn, которая поможет сократить диаметр разворота на пересеченной местности в условиях ограниченного пространства.



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Внешние особенности – гигантская радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой, крупные фары и вертикальные блоки задних фонарей (разумеется, оптика светодиодная), плюс распашная задняя дверь. К слову, в Китае есть вариант с наружной запаской, но у нас такого не будет (по крайней мере, пока). Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы (последний планшет диагональю 14,6 дюйма). В отделке интерьера применяются наппа и алькантара.



В России Tank 500 предложат в двух комплектациях – Adventure и Premium. В список стандартного оборудования входят трехзонный климат-контроль, функции обогрева, электропривод настроек сидений, адаптивный круиз-контроль и «десяток электронных ассистентов». Версия Premium – это еще блокировка переднего дифференциала, электропривод регулировок рулевой колонки, подножки с электроприводом, улучшенные системы шумоизоляции и кондиционирования, панорамная крыша, шторки для задних пассажиров и дополнительные системы активной безопасности.



Рекомендованная цена Tank 500 Adventure – 5 099 000 рублей, за версию Premium просят 5 699 000 рублей. Для сравнения, «параллельный» Toyota Land Cruiser 300 у одного из крупных столичных дилеров сегодня стоит от 8,5 млн рублей.

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Заказы на «пятисотый» начнут принимать с 12 апреля, заявку можно будет оформить как в мобильном приложении Tank, так и в салоне дилера. К слову, судя по официальному сайту марки, сейчас в РФ работают пять автосалонов: в Москве, Нижнем Новгороде, Кемерово, Санкт-Петербурге и Воронеже. Позже сеть расширят. Так, в первом полугодии салоны Tank планируют также открыть в Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тольятти, Туле, Уфе и Тюмени. А до конца 2023-го дилерские центры марки появятся и в других крупных городах РФ.

