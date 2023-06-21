Кроссовер Exeed TXL получил салон, как у старшего Exeed RX

А вот внешне паркетник почти не изменился. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Пятиместный кроссовер Exeed TXL стартовал в Китае в 2019 году, он стал первенцем премиального суббренда компании Chery. Уже в 2020-м модель пережила рестайлинг, еще через год ее снова доработали. К слову, на родине паркетник сейчас носит имя Lingyun. И вот SUV вновь модернизирован. Отметим, некоторые местные СМИ считают, что кросс перешел в следующее поколение, хотя это, скорее, все же очередное обновление.

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Внешность реформы почти не затронули, разве что на горизонтальных полосках радиаторной решетки появились тонкие хромированные линии, плюс палитру цветов кузова пополнил новый светло-зеленый оттенок. Габариты прежние: длина равна 4780 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2800 мм.



Салон, напротив, полностью новый, причем он теперь почти такой же, как у старшего кроссовера Exeed RX (в Китае это Yaoguang). Так, Exeed TXL получил аналогичные переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель, табло в закругленном корпусе (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и блок управления «климатом». Последний отныне с тремя небольшими шайбами, тогда как у дореформенной модели отдельная сенсорная консоль (но тоже с крутилками).

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Кнопки электрорегулировок передних сидений перенесли на двери (карты дверей тоже новые), еще заменили кресла (они могут быть обиты кожей Nappa, плюс есть функция массажа). Кроме того, паркетник лишился привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок.



Про технику TXL с новым интерьером сам Exeed пока не рассказал, но китайцы пишут, что начинка прежняя. Нынешний кроссовер оснащается бензиновыми турбочетверками 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 261 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, полный привод положен только модели с двухлитровым движком.

Обновленный Exeed TXL должен выйти на китайский рынок до конца текущего года.

Дореформенный Exeed TXL для Китая. Наш актуальный кроссовер в целом выглядит так же 1 / 3 Дореформенный Exeed TXL для Китая. Наш актуальный кроссовер в целом выглядит так же 2 / 3 Дореформенный Exeed TXL для Китая. Наш актуальный кроссовер в целом выглядит так же 3 / 3

В России кроссовер появился в 2020-м. У нас модель сначала продавали как Cheryexeed, на родное название бренд перешел год спустя, и в том же 2021-м до РФ добрался рестайлинговый TXL. На нашем рынке SUV представлен с придушенными турбомоторами: базовый 1.6 выдает 186 л.с., двухлитровый – 197 л.с., оба комплектуются 7DCT, в РФ модель исключительно полноприводная. Паркетник с новым салоном к нам тоже, вероятно, привезут – вопрос только в том, успеют ли в этом году.

