В России начались продажи кроссовера Exeed TXL Sport Edition c более мощным мотором

В новом исполнении SUV оснащен двухлитровым турбодвигателем. Кроме того, такая версия отличилась расширенным списком оборудования.

Прежде кроссовер Exeed TXL (бренд Exeed принадлежит компании Chery) был представлен в РФ с единственной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая на нашей модели выдает 186 л.с. и 275 Нм. Теперь же российские дилеры начали продажи нового исполнения Sport Edition: под капотом такого SUV установлен турбомотор 2.0 TGDI мощностью 197 л.с., максимальный крутящий момент – 375 Нм.

Как и базовому кроссу, «спортивному» TXL положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, но при этом у 7DCT «спорта» свой набор передаточных чисел. Все версии модели в России имеют полный привод. Заявлено, что первую «сотню» Exeed TXL Sport Edition наберет за 9 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Для сравнения, кроссовер с двигателем 1.6 TGDI разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды, его «максималка» — 185 км/ч.



Внешне TXL Sport Edition можно отличить от стандартного SUV по красным тормозным суппортам, вдобавок у новой версии затемненные боковые стекла. Ну и еще для такого кроссовера расширена палитра цветов кузова. В салоне – новый селектор коробки, плюс слегка переделан центральный тоннель.

Среди нового оборудования – полноценный подогрев всех сидений (теперь обогреваются не только подушки, но и спинки), пара разъемов Type C (спереди и сзади), автоматическая подножка и штатный видеорегистратор. Еще улучшили шумоизоляцию лобового стекла и стекол передних дверей, а под полом багажника вместо докатки появилось полноразмерное запасное колесо. В остальном же список оснащения аналогичен Exeed TXL 1.6 Flagship, то есть в арсенале Sport Edition также значатся панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков, система помощи в пробках.



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Цена Exeed TXL Sport Edition с двухлитровым турбомотором – 4 649 900 рублей. Версия Flagship с 1.6 TGDI сегодня стоит 4 249 900 рублей, а за базовый кроссовер с тем же двигателем (комплектация Luxury) просят 3 999 900 рублей (все цены указаны без учета спецпредложений).



Между тем Kolesa.ru уже испытал TXL Sport Edition, скоро поделимся впечатлениями.