Кроссовер Exeed RX для РФ: названа стартовая цена

На российском рынке кросс-купе китайского бренда предложат только одним вариантом «начинки» – 2,0-литровой турбочетвёркой, которая идёт в комплекте с семиступенчатым роботом.

Официально представленный сегодня в РФ кроссовер на китайском рынке продаётся под именем Yaoguang (продажи новинки в Поднебесной стартовали в феврале текущего года). Его экспортная версия получила имя Exeed RX. Компания анонсировала выход кросс-купе на российский рынок ещё в конце марта, технические подробности были рассекречены в июне, а теперь местное представительство обнародовало стартовый ценник этого SUV.

На фото: кроссовер Exeed RX

Рекомендованная розничная цена премиального кроссовера Exeed RX в РФ равна 5 400 000 рублей. Модель также будет доступна в лимитированной приветственной серии: такие автомобили получат особый цвет кузова («Лунный серый»). Покупка спецверсии кросса-купе обойдётся клиентам минимум в 5 600 000 рублей.



Exeed RX базируется на новой платформе T2X, которая создана на базе архитектуры M3X. Напомним, она также лежит в основе ближайшего «родственника» новинки, речь идёт о большом кроссовере Chery Tiggo 9. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Exeed RX новая подвеска CDC c регулируемой жёсткостью амортизаторов. Спереди у этого SUV независимая подвеска типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – независимая многорычажка.



На фото: салон кроссовера Exeed RX

Габаритная длина российской версии Exeed RX равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм; расстояние между осями составляет 2800 мм. Для сравнения, родственный Chery Tiggo 9 в длину вытянулся до 4820 мм, в ширину – до 1930 мм, в высоту – до 1699/1710 мм (в зависимости от версии); его колёсная база равна 2820 мм. Стоит отметить, что у RX салон рассчитан только на пятерых седоков, а у Tiggo 9 есть и трёхрядные версии.



В салоне на передней панели расположен большой изогнутый дисплей общей диагональю 24,6 дюйма: он объединяет в себе как виртуальную приборку, так и тачскрин информационно-развлекательной системы. Модель получила кожаные сиденья с различными электрорегулировками, настраиваемые подголовники передних кресел со встроенной акустикой, а также ароматизатор воздуха. Оба ряда получили функции подогрева и вентиляции.



Кроссовер оснащается безальтернативной 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой в российской спецификации составляет «налоговыгодные» 249 л.с. (у китайской версии – 261 л.с.), максимальный крутящий момент – 385 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 7,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. У «местного» Exeed RX привод может быть только полным, хотя в Поднебесной у модели имеются и переднеприводные модификации.



На фото: кроссовер Exeed RX лимитированной серии (в цвете «Лунный серый»)

Комплекс безопасности Exeed RX включают в себя более двадцати систем ADAS, в список входят: адаптивный круиз-контроль, функция предотвращения столкновений, ассистент при движении в пробках, удержание в полосе движения, помощь при смене полосы и ряд других. Автомобиль оснащён фронтальными и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности, коленным «эйрбегом» для водителя, а также передней центральной подушкой безопасности.



Для полноприводного кроссовера предусмотрено семь ездовых режимов: Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь, Песок и Бездорожье. Гарантия для российских владельцев Exeed RX составляет 7 лет или 200 000 км пробега.