Заводы ×
  • Стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Esteo MX для РФ

Стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Esteo MX для РФ

21.05.2026 256 0 0
Стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Esteo MX для РФ

Выпуск модели очередной молодой местной марки налажен на принадлежащем холдингу «АГР» заводе в Шушарах.

Российский холдинг «АГР» занимается сразу несколькими автомобильными проектами в стране, большинство из них реализуются в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo. Так, в конце апреля 2026 года холдинг официально анонсировал очередной новый «отечественный» бренд, предназначенный для авторынка РФ: ему досталось название Esteo. На прошлой неделе был показан первенец марки – среднеразмерный кроссовер сегмента D, получивший имя Esteo MX.

На фото: Esteo MX на заводе в Шушарах

Теперь пресс-служба марки рассказала о том, что сегодня, 21 мая, стартовало производство нового кроссовера. Выпуск по технологии полного цикла налажен на недавно пережившем модернизацию заводе в Шушарах. Напомним, сейчас предприятие принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел американский концерн General Motors, позже – корейская компания Hyundai.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «донором» для первенца Esteo стал кроссовер Exeed MX, являющийся чисто бензиновой версией Exeed Sterra E05. Этот SUV появился в Китае в ноябре 2025 года с plug-in гибридной установкой типа range extender, то есть ДВС используется только в качестве генератора для тяговой батареи. Напомним, эта модель базируется на паркетнике Exeed TXL, который на сегодняшний день представлен и в РФ.

Esteo MX получил светодиодную головную оптику, трапециевидную радиаторную решётку, над которой располагается логотип в виде названия бренда, легкосплавные колёсные диски размером либо 19, либо 20 дюймов (в зависимости от исполнения), традиционные дверные ручки, стандартные наружные зеркала, серебристые рейлинги на крыше (рассчитаны на нагрузку до 150 кг).

1 / 2
2 / 2

У нового кроссовера для РФ габаритная длина равна 4775 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм, расстояние между осями составляет 2800 мм; дорожный просвет – 210 мм. На передней панели Esteo MX установлено три дисплея: перед водителем находится виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, в центре – тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма, перед передним пассажиров – ещё один сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма (для него предусмотрен отдельный Bluetooth канал).

На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
1 / 2
На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
2 / 2

Паркетник снабдили устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт) с функциями охлаждения и напоминания о гаджете. Также MX положены вентилируемый бокс в центральном подлокотнике и панорамный люк с электроприводом и шторкой. В зимний пакет входят: обогрев боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, а также подогрев четырёх сидений, плюс функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Топовой версии Esteo MX досталась премиальная акустическая система с 21 динамиком, двухзонный климат-контроль, голосовой помощник на базе ИИ, кожаная отделка салона, выдвижная оттоманка пассажирского кресла, а также функции вентиляции обоих рядов сидений, кроме того, передним креслам положена ещё функция массажа.

Esteo MX оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., который идёт в комплекте с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. Согласно плану производителя, продажи кроссовера на российском рынке начнутся летом 2026 года, цены будут обнародованы позже.

Россия Китай авторынок производство новинки заводы Esteo Esteo MX Exeed Exeed TXL Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Без хрома, но с кнопкой: обзор обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силов... 336 0 0 21.05.2026
Статьи / Практика Всё придумано до нас: нужно ли менять масло по моточасам Масляная религия – штука строгая. Чем-то она напоминает секту, в которой каждая новая ступень представляет собой новый уровень безумия (шутка, конечно). Но если вы благополучно пережили этап... 348 0 0 21.05.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Где дороже обслуживать и ремонтировать автомобиль – в Европе или в России Рассуждения о том, что после ухода мировых брендов из России обслуживать и чинить машины стало нечем, уже поднадоели, да и устарели. Кто-то, конечно, перешел на «суверенную» продукцию, но бо... 614 2 0 20.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41895 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11733 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9253 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
20 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
6 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings