Стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Esteo MX для РФ

Российский холдинг «АГР» занимается сразу несколькими автомобильными проектами в стране, большинство из них реализуются в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo. Так, в конце апреля 2026 года холдинг официально анонсировал очередной новый «отечественный» бренд, предназначенный для авторынка РФ: ему досталось название Esteo. На прошлой неделе был показан первенец марки – среднеразмерный кроссовер сегмента D, получивший имя Esteo MX.

На фото: Esteo MX на заводе в Шушарах

Теперь пресс-служба марки рассказала о том, что сегодня, 21 мая, стартовало производство нового кроссовера. Выпуск по технологии полного цикла налажен на недавно пережившем модернизацию заводе в Шушарах. Напомним, сейчас предприятие принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел американский концерн General Motors, позже – корейская компания Hyundai.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «донором» для первенца Esteo стал кроссовер Exeed MX, являющийся чисто бензиновой версией Exeed Sterra E05. Этот SUV появился в Китае в ноябре 2025 года с plug-in гибридной установкой типа range extender, то есть ДВС используется только в качестве генератора для тяговой батареи. Напомним, эта модель базируется на паркетнике Exeed TXL, который на сегодняшний день представлен и в РФ.

Esteo MX получил светодиодную головную оптику, трапециевидную радиаторную решётку, над которой располагается логотип в виде названия бренда, легкосплавные колёсные диски размером либо 19, либо 20 дюймов (в зависимости от исполнения), традиционные дверные ручки, стандартные наружные зеркала, серебристые рейлинги на крыше (рассчитаны на нагрузку до 150 кг).

У нового кроссовера для РФ габаритная длина равна 4775 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм, расстояние между осями составляет 2800 мм; дорожный просвет – 210 мм. На передней панели Esteo MX установлено три дисплея: перед водителем находится виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, в центре – тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма, перед передним пассажиров – ещё один сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма (для него предусмотрен отдельный Bluetooth канал).

На фото: салон Esteo MX

Паркетник снабдили устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт) с функциями охлаждения и напоминания о гаджете. Также MX положены вентилируемый бокс в центральном подлокотнике и панорамный люк с электроприводом и шторкой. В зимний пакет входят: обогрев боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, а также подогрев четырёх сидений, плюс функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Топовой версии Esteo MX досталась премиальная акустическая система с 21 динамиком, двухзонный климат-контроль, голосовой помощник на базе ИИ, кожаная отделка салона, выдвижная оттоманка пассажирского кресла, а также функции вентиляции обоих рядов сидений, кроме того, передним креслам положена ещё функция массажа.

Esteo MX оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., который идёт в комплекте с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. Согласно плану производителя, продажи кроссовера на российском рынке начнутся летом 2026 года, цены будут обнародованы позже.