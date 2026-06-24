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  • На российский рынок готовится выйти флагманский кроссовер Jeland J8

На российский рынок готовится выйти флагманский кроссовер Jeland J8

24.06.2026 250 0 0
На российский рынок готовится выйти флагманский кроссовер Jeland J8

«Новинка» оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 249 л.с., которая работает в паре с семиступенчатым роботом. Цены станут известны позже.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ марки под названием Jeland, об этом стало известно в начале февраля 2026 года. Роль первенца бренда исполнил паркетник Jeland J6, его продажи стартовали в первой половине июня. Второй моделью стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, который обзавёлся ценником в начале этой недели. А теперь пресс-служба марки анонсировала ещё одну новинку.

На фото: флагманский кроссовер Jeland J8

Третьей моделью бренда станет флагманский кроссовер Jeland J8, в роли «донора» для него выступит SUV китайской марки – Jaecoo J8, который на сегодняшний день представлен на российском рынке. Новинка молодого российского бренда отличается от «близнеца» только логотипом в виде названия бренда, расположенным на радиаторной решётке и багажной двери.

В списке особенностей внешности модели числятся большая безрамочная радиаторная решётка с рисунком в виде вертикальных планок, светодиодная головная оптика сравнительно простой формы, центральный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера и дополненный парой боковых «L-образных» воздуховодов с хромированными вставками.

Ещё флагман получил чёрные стойки крыши и аналогичного цвета рейлинги, двухцветные литые диски размером 20 дюймов, накладки на колёсные арки в цвет кузова, выдвижные дверные ручки, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников, а его корма украшена за счёт спойлера в верхней части багажной двери, «монофонаря» с названием бренда по центру, двумя патрубками выхлопной системы в нижней части заднего бампера. Дорожный просвет у новинки составляет 210 мм.

Салон Jeland J8 рассчитан на пятерых седоков. Сиденья и трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом отделаны натуральной кожей, кресло пассажира оснастили оттоманкой, оба передних сидения – функциями вентиляции и массажа. Ещё модели положены двухзонный климат-контроль, «система ароматизации воздуха», полный «зимний» пакет, функция бесключевого доступа и устройство для беспроводной зарядки смартфона (мощность – 50 Вт).

На фото: салон флагманского кроссовера Jeland J8

На передней панели располагается горизонтальное изогнутое табло диагональю 24,6 дюйма, которое объединяет в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (с восьмиядерным процессором). Ещё модель снабдили проекционным дисплеем, встроенным видеорегистратором, акустикой Sony с14 динамиками.

Jeland J8 получил десять подушек безопасности (включая центральную и коленную для водителя, а также боковые для пассажиров второго ряда), систему панорамного обзора 540°, набор водительских ассистентов. Кроссоверу положены адаптивная подвеска с электронным управлением жёсткостью, семь ездовых режимов. Под капотом у него располагается 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 249 л.с. (максимальный крутящий момент – 385 Нм), идущая в комплекте с семиступенчатым роботом, привод – полный.

Производство флагманского кроссовера, как и Jeland J6 и J7, будет налажено на принадлежащем холдингу «АГР» заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Дата старта продаж, а также прайс-лист новинки будут обнародованы позже. Вероятно, стоимость окажется близка к ценам «близнеца» от Jaecoo, который сейчас в России можно купить за 4 219 000 – 4 979 000 рублей (в зависимости от комплектации).

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