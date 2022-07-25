Фургон Proxima: кузов-аквариум, руль по проводам, мотор-колёса и полноуправляемое шасси

Ключевое звено в новой коллаборации — израильская компания REE Automotive, которая больше десяти лет занимается разработкой семейства модульных электромобильных платформ с мотор-колёсами, проводным рулевым управлением и плоскими батареями. Эти платформы предназначены преимущественно для коммерческих автомобилей, но можно делать и легковые. В основу фургона Proxima лёг самый крупный вариант платформы с индексом P7, рассчитанный на среднеразмерные коммерческие автомобили грузоподъёмностью около 4 т.

Особенность платформы REE состоит в том, что четыре силовых модуля у Proxima абсолютно идентичные: в них сгруппированы электромотор, рулевой механизм, тормоза и подвеска на двойных поперечных рычагах — соответственно фургон полноприводный и полноуправляемый. Габаритная длина Proxima — 8,7 м, ширина — 2,4 м, высота — 2,9 м, а радиус разворота — всего 7,7 м. Низкий пол, в который вмонтирована 400-вольтовая батарея ёмкостью 120 кВт·ч, обеспечивает машине хорошую аэродинамику днища и скромную погрузочную высоту — 60,9 см.



Каждый из четырёх электромоторов выдаёт максимальные 100 кВт (136 л.с.) и 136 Нм. Максимальная скорость движения — 120 км/ч. Запас хода на одной зарядке скромный — 200 км. Заявленная грузоподъёмность — 3630 кг при полной массе в 8,9 т. Выходит, что порожний электрический фургон весит более 5 т!



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Квадратно-гнездовой кузов с откровенно старомодной фурнитурой — это, видимо, дань традициям фирмы Morgan Olson, чьи ящикоподобные грузовички со сдвижными дверями считаются в штатах легендарными. Вместе с тем Proxima готов взять на борт до 28,3 кубометра груза и имеет просторную кабину водителя аквариумного типа — площадь остекления просто огромная.



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Пока что Proxima существует в виде ходового прототипа, который уже показывают потенциальным клиентам, но когда начнутся производство и продажи, разработчики не говорят.

