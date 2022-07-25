Авто и технологии ×
  • Фургон Proxima: кузов-аквариум, руль по проводам, мотор-колёса и полноуправляемое шасси

Фургон Proxima: кузов-аквариум, руль по проводам, мотор-колёса и полноуправляемое шасси

25.07.2022 248 0 0

Proxima — совместный проект израильского электромобильного стартапа REE Automotive, американской инжиниринговой фирмы EAVX и американского производителя фургонов Morgan Olson. Инновационная платформа должна дать фургону Proxima конкурентное преимущество на рынке.

 

Ключевое звено в новой коллаборации — израильская компания REE Automotive, которая больше десяти лет занимается разработкой семейства модульных электромобильных платформ с мотор-колёсами, проводным рулевым управлением и плоскими батареями. Эти платформы предназначены преимущественно для коммерческих автомобилей, но можно делать и легковые. В основу фургона Proxima лёг самый крупный вариант платформы с индексом P7, рассчитанный на среднеразмерные коммерческие автомобили грузоподъёмностью около 4 т.

Особенность платформы REE состоит в том, что четыре силовых модуля у Proxima абсолютно идентичные: в них сгруппированы электромотор, рулевой механизм, тормоза и подвеска на двойных поперечных рычагах — соответственно фургон полноприводный и полноуправляемый. Габаритная длина Proxima — 8,7 м, ширина — 2,4 м, высота — 2,9 м, а радиус разворота — всего 7,7 м. Низкий пол, в который вмонтирована 400-вольтовая батарея ёмкостью 120 кВт·ч, обеспечивает машине хорошую аэродинамику днища и скромную погрузочную высоту — 60,9 см.

Каждый из четырёх электромоторов выдаёт максимальные 100 кВт (136 л.с.) и 136 Нм. Максимальная скорость движения — 120 км/ч. Запас хода на одной зарядке скромный — 200 км. Заявленная грузоподъёмность — 3630 кг при полной массе в 8,9 т. Выходит, что порожний электрический фургон весит более 5 т!

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Квадратно-гнездовой кузов с откровенно старомодной фурнитурой — это, видимо, дань традициям фирмы Morgan Olson, чьи ящикоподобные грузовички со сдвижными дверями считаются в штатах легендарными. Вместе с тем Proxima готов взять на борт до 28,3 кубометра груза и имеет просторную кабину водителя аквариумного типа — площадь остекления просто огромная.

1 / 2
2 / 2

Пока что Proxima существует в виде ходового прототипа, который уже показывают потенциальным клиентам, но когда начнутся производство и продажи, разработчики не говорят.

фургон коммерческий транспорт электромобиль новинки авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика На деле не просто пшик: почему бензобак шипит при открытии Наверняка многие на заправке замечали, что при откручивании пробки бака раздаётся характерное шипение. Иногда еле слышное, а иногда такое, что становится страшно. Нормально ли это? И откуда... 7142 0 14 22.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 3743 6 4 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 4237 5 4 19.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14815 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10199 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7273 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings