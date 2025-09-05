Новинки ×

Новый кроссовер Jetta VS8 предложен с привлекательными ценами

05.09.2025 108 0 0

Марка Jetta вывела на домашний рынок новый флагманский паркетник VS8. Модель доступна с безальтернативным турбомотором 1.4 и классическим автоматом.

Сертификат кроссовера Jetta VS8 внесли в базу Минпрома КНР еще в мае. Официальные изображения опубликовали в июле, а месяц спустя марка открыла прием предварительных заявок. Теперь же в Китае дан старт «живым» продажам.

Напомним, бюджетный бренд Jetta изначально был создан специально для Поднебесной, за выпуск машин отвечает СП FAW Volkswagen. Впрочем, затем Jetta-марка вполне себе официально появилась и в России. Кроссовер Jetta VS8 стал пятой моделью в китайской гамме: он присоединился к седанам VA3 и VA7, паркетникам VS5 и VS7. При этом новый SUV занял позицию флагмана.

Кроссовер VS8 построен на фольксвагеновской платформе MQB, на которой базируюися и остальные модели Jetta. Несмотря на звание флагмана, паркетник лишь немногим крупнее Jetta VS7. Длина новинки равна 4629 мм, ширина – 1851 мм, высота – 1624 мм, колесная база – 2731 мм. Габариты Jetta VS7: 4624/1841/1624 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

Новый кроссовер имеет безрамочную радиаторную решетку, как у VS7. Но сам кузов, бамперы, фары и задние фонари – оригинальные. Самый дешевый VS8 «стоит» на 17-дюймовых колесах, у остальных версий – 18-дюймовые.

В пятиместном салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – с искусственным интеллектом DeepSeek. Отдельного блока «климата» нет (все настройки вшиты в планшет), а за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Объем багажника составляет 654 литра, со сложенными спинками второго ряда – 1913 литров.

Jetta VS8 оснащен старой бензиновой турбочетверкой 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), которая знакома по другим моделям бренда. Флагман доступен только с классическим шестиступенчатым автоматом, тогда как кроссоверам VS5 и VS7 еще положена пятиступенчатая механика. Привод в любом случае исключительно передний.

Новый SUV предложен в трех комплектациях. Базовая – это стеклянная крыша, тканевая обивка, упомянутые дисплеи и обычный круиз-контроль. В следующей версии появляются «кожа», адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Топовый кроссовер еще имеет электропривод багажной двери, подогрев передних сидений, беспроводную зарядку для смартфона и камеры кругового обзора.

Сейчас за Jetta VS8 просят 95 900 – 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 092 000 – 1 252 000 рублей по текущему курсу. Впоследствии новый кроссовер вполне может добраться и до российского рынка.

кроссовер Китай авторынок новинки Jetta Jetta VS8 FAW Volkswagen

 

