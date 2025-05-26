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  • Представленный в России бренд Jetta готовит новый кроссовер VS8: фото без камуфляжа

Представленный в России бренд Jetta готовит новый кроссовер VS8: фото без камуфляжа

26.05.2025 441 1 0

В базу Минпрома КНР внесли снимки и основные характеристики паркетника Jetta VS8. Судя по всему, в гамме марки новинка займет позицию флагмана. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года, впоследствии она вполне может добраться и до России.

Вот уже несколько лет как Jetta – это не только седан Volkswagen, но и отдельный бюджетный бренд. Изначально марку придумали специально для Китая. Машины, разумеется, выпускают локально – производство налажено на заводе совместного предприятия FAW Volkswagen. Впрочем, затем Джетта-марка вполне себе официально появилась и в России. В Поднебесной гамма сейчас включает четыре модели – это седаны VA3 и VA7, кроссоверы VS5 и VS7 (в РФ сегодня продают все перечисленные модели, за исключением VA7). Так вот теперь стало известно о том, что скоро Jetta расширит линейку: в свежем каталоге Минпрома обнаружился сертификат на новый кроссовер с индексом VS8.

Скорее всего, как и остальные модели Jetta, паркетник построен на платформе MQB концерна Volkswagen. По габаритам VS8 лишь слегка превосходит актуальный кроссовер VS7. Длина модели со старшим индексом равна 4629 мм, ширина – 1851 мм, высота – 1624 мм, колесная база – 2731 мм. Для сравнения, размеры Jetta VS7: 4624/1841/1624 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

С моделью VS7 новый паркетник роднит безрамочная радиаторная решетка. Но бамперы, фары и задние фонари у Jetta VS8 – оригинальные. Отдельных изображений интерьера пока нет, однако и на имеющихся фото видно, что внутри новинки установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью. У младшего паркетника тачскрин интегрирован в панель.

Мотор Jetta VS8 разделил с другими кроссоверами марки. Это бензиновая турбочетверка 1.4 мощностью 150 л.с., на моделях VS5 и VS7 двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Вероятно, у VS8 аналогичные коробки. При этом, по данным китайских СМИ, впоследствии новый кроссовер может получить еще и подзаряжаемую гибридную версию (нынешние модели Jetta представлены только с ДВС).

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В КНР продажи паркетника Jetta VS8 должны стартовать до конца текущего года. Судя по всему, он займет позицию флагмана, то есть окажется дороже кроссовера Jetta VS7, за который сегодня просят минимум 107 900 юаней (около 1,2 млн рублей по актуальному курсу). После того, как VS8 освоит домашний рынок, его вполне могут привезти и в Россию.

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1 комментарий
26.05.2025 12:35
Иван Сергеев

Джетта постепенно начала мимикрировать под Омоду 🤣

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