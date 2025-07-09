Новинки ×

Флагманский кроссовер Jetta VS8 почти полностью рассекречен

09.07.2025 177 0 0

Бренд Jetta активно готовится к запуску своего нового паркетника, который, как ожидается, займет позицию флагмана. По предварительным данным, модель предложат с бензиновым турбомотором 1.4.

На сертификационных снимках кроссовер Jetta VS8 засветился еще в мае. Пару дней назад сам производитель выложил в Сеть первые тизеры. А теперь бренд полностью раскрыл дизайн новинки, включая ее интерьер. Кроме того, в китайских соцсетях появились фотографии, благодаря которым стало понятно, что производство паркетника уже стартовало.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, бюджетный бренд Jetta изначально был создан специально для Поднебесной – за выпуск машин отвечает СП FAW Volkswagen. Впрочем, затем Jetta-марка вполне себе официально появилась и в России. Кроссовер Jetta VS8 станет пятой моделью в китайской гамме: он присоединится к седанам VA3 и VA7, паркетникам VS5 и VS7 (в РФ продают все перечисленные нынешние автомобили, за исключением VA7). При этом новому SUV прочат позицию флагмана.

1 / 2
2 / 2

Предполагается, что кроссовер построен на фольксвагеновской платформе MQB, которая лежит в основе и остальных моделей Jetta. Несмотря на статус флагмана, VS8 лишь немногим крупнее VS7. Длина новинки составляет 4629 мм, ширина – 1851 мм, высота – 1624 мм, колесная база – 2731 мм. Габариты Jetta VS7: 4624/1841/1624 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

VS8 досталась безрамочная решетка, как у VS7. Однако кузов, бамперы, фары и задние фонари у флагманского кроссовера – оригинальные. Салон тоже оформлен в новом для бренда стиле. Jetta VS8 имеет более крупный планшет мультимедийной системы, который «прилеплен» к передней панели, тогда как у прочих паркетников марки экран встроен в панель. Отдельного блока управления «климатом» тут нет – все настройки вшиты в тачскрин. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, прикрытый шторкой бокс и несколько физических кнопок. За переключение передач, судя по всему, отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования еще значатся цифровая приборка, панорамная крыша и атмосферная подсветка интерьера.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В сертификате для Jetta VS8 заявлен бензиновый турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с., знакомый по другим моделям марки. На паркетниках VS5 и VS7 этот двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом – не исключено, что аналогичные коробки достались и новому флагману. Привод наверняка только передний.

Полноценную премьеру паркетник VS8 справит в Китае в ближайшее время. Впоследствии новый кроссовер вполне может добраться и до российского рынка.

кроссовер Китай авторынок новинки Jetta Jetta VS8 FAW Volkswagen

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: проблемы тонкого ЛКП и бедненькие, но качественные салоны «Единичка» BMW в кузове F20 – самая новая машина гольф-класса с задним приводом, которую можно сейчас приобрести. И еще у нее нет огромных несуразных «ноздрей», а все моторы – наддувные. И п... 123 0 0 09.07.2025
Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 1722 9 2 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 552 1 2 07.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27605 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13051 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7212 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
9 Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel
7 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
4 Скорость – не главное: как появился родстер Honda S2000 и что у него о...
Новые комментарии
Change privacy settings