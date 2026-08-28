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Седан Jetta M6 готовится выйти на рынок: новые подробности

28.08.2026 191 0 0
Седан Jetta M6 готовится выйти на рынок: новые подробности

Четырехдверка с индексом M6 стала первым электрокаром Jetta-марки. Ожидается, что на домашнем рынке новинка будет доступна в двух вариантах мощности.

В каталоге Минпрома КНР электроседан Jetta M6 засветился в июле, полностью дизайн раскрыли в начале августа. Публичный показ провели на прошлой неделе на автосалоне в Чэнду, тогда же стартовал прием «слепых» заказов, то есть без объявления комплектаций и цен. А сегодня китайские СМИ сообщили о выпуске первого серийного седана – за производство моделей бренда отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. Вдобавок стали известны кое-какие свежие подробности о новинке. Напомним также, что изначально Jetta-марка была придумана специально для Поднебесной. А седан M6 – это шестая модель в гамме и первый электрокар Джетты. Он присоединился к «традиционным» четырехдверкам VA3 и VA8, кроссоверам VS5, VS7 и VS8.

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Если «углеводородные» автомобили Jetta построены на фольксвагеновской платформе MQB, то в основе M6, по данным местных медиа, лежит новая «тележка», разработанная вместе с китайскими партнерами. Длина Jetta M6 составляет 4806 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2820 мм. Модели положены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника – 542 литра. Дополнительного отсека спереди нет.

У Jetta M6 довольно спокойный дизайн экстерьера. Седану достались фары в стиле уже почившей Tesla Model S и полускрытые ручки дверей, в нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Задние фонари сделали в виде единой плашки, по центру которой красуется надпись с названием марки. К слову, на «носу» расположена новая эмблема Jetta.

В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа – с искусственным интеллектом. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки и пара круглых подстаканников. В списке оборудования еще заявлены стеклянная крыша, подогрев, вентиляция и массажер сидений, комплекс водительских ассистентов (но лидара над лобовым стеклом нет).

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Согласно сертификату, Jetta M6 предложат с расположенным на передней оси электромотором, у которого будет два варианта мощности: 154 или 197 л.с. Информации о батарее все еще нет, но зато марка раскрыла запас хода – 465 или 555 км по циклу CLTC.

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Полноценную презентацию Jetta M6 должны провести в ближайшее время.

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