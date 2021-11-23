Чистка в Jaguar Land Rover продолжается: в отставку ушёл главный инженер Ник Роджерс

Компания Jaguar Land Rover терпит убытки и находится в процессе большой трансформации на пути к светлому будущему, при этом марку Jaguar ожидает полное перерождение. Новую жизнь и новые автомобили будут строить новые люди, а со старыми компания расстаётся. Объявивший о своей отставке глава отдела разработок Ник Роджерс посвятил британской компании 37 лет жизни, скоро он будет работать в другом месте.

В сентябре прошлого года у Jaguar Land Rover появился новый гендиректор — француз Тьерри Боллоре, прежде возглавлявший компанию Renault. Проведя ревизию дел на новом посту, Боллоре затеял обширные реформы и главный акцент в развитии компании сделал, разумеется, на электромобилях. При этом те электромобили, которые делала и собиралась делать компания Jaguar, Боллоре не устроили — он задумал полное переформатирование бренда, отменил все намеченные до его прихода новинки, в том числе почти готовый к производству большой электрический лифтбек Jaguar XJ, и заявил, что Jaguar уходит в лакшери-сегмент, в котором будет предлагать мелкосерийные эксклюзивные электромобили.

В апреле этого года был уволен шеф-дизайнер Jaguar Джулиан Томсон, в значительной степени ответственный за кризис самоидентификации марки. При этом прямой критики в его адрес никогда не было. Напротив, Боллоре подчёркивал, что никогда автомобили Jaguar не были такими классными, как сейчас, потенциальные клиенты от них в восторге, но проблема в том, что после ахов и охов на тест-драйве они почему-то уверенной походкой идут к дилерам BMW, Mercedes-Benz и Audi. Одна из причин такого потребительского демарша — проблемы с качеством, сильно подорвавшие репутацию автомобилей Jaguar и Land Rover: из-за этих проблем, по словам Боллоре, компания ежегодно теряет в продажах более 100 тысяч машин.

Но и инженерное качество автомобилей Jaguar и Land Rover, судя по всему, не устраивает французского начальника: сегодня о своём уходе из компании объявил глава отдела разработок Ник Роджерс — сообщение об этом появилось на его страничке в социальной сети LinkedIn, заблокированной в России.

Ник Роджерс

Ник Роджерс родился в 1967 году в Оксфорде и в 1984 пришёл работать в Land Rover в статусе ученика-подмастерья, затем долго шёл вверх по служебной лестнице, руководил отдельными группами и проектами (в частности разработкой внедорожников Discovery 2, Discovery 3 и Range Rover Sport первого поколения) и к апрелю 2015 года дошёл до своего нынешнего поста технического топ-менеджера. Под его началом дебютировал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, новый безрамный Land Rover Defender и совсем свежий Range Rover пятого поколения.



Причин своего ухода из Jaguar Land Rover Роджерс не назвал, равно как и Боллоре, который в официальном комментарии (его опубликовал британский журнал Autocar) лишь поблагодарил Роджерса за проделанную работу и пожелал ему всяческих успехов в будущем. Уходить на пенсию Роджерсу рано, в ближайшее время он объявит о своих дальнейших творческих планах.

Jaguar I-Pace

От себя добавим, что судить о рыночном потенциале нового Range Rover пока рано, а вот Jaguar I-Pace при весьма неплохих технических характеристиках не стал сколь-нибудь заметным игроком в сегменте электромобилей и уступает по продажам основным конкурентам, даже таким слабым, как Mercedes-Benz EQC: за первые три квартала этого года в Европе, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, продано 5743 и 12 232 шт. соответственно.



Land Rover Defender

Новый Defender вроде бы расходится неплохо, его продажи растут, несмотря на глобальный дефицит микрочипов, но он, судя по всему, занял нишу Discovery — ныне самой слабой модели бренда. Многие поклонники Land Rover считают, что новый Defender нужно было делать в духе Ineos Grenadier, и тогда конкуренции между Defender и Discovery не было бы, но теперь идти по этому пути уже поздно. Ждём нового главу разработок и новых анонсов от Jaguar и Land Rover.

