Ждём в России: Mercedes-Benz EQC в новом поколении станет по-настоящему глобальным

Нынешний Mercedes-Benz EQC дебютировал в 2018 году как первый массовый электромобиль новой эры, родоначальник «зелёного» семейства EQ, которое с тех пор пополнилось младшими кроссоверами EQA и EQB, бизнес-седаном EQE, флагманским лифтбеком EQS и минивэном EQV.

В основу кроссовера EQC легла конверсионная платформа MRA, то есть электромобиль, по сути, сделали из обычного Mercedes-Benz GLC с двигателем внутреннего сгорания, и, как при любой конверсии, разработчикам пришлось пойти на ряд компромиссов, из-за которых ключевые потребительские характеристики EQC оказались довольно посредственными, а цена высокой. Кроссовер, снабжённый двумя электромоторами совокупной мощностью 408 л.с. и батареей ёмкостью 80 кВт·ч, может проехать на одной зарядке 373-437 км по циклу WLTP в зависимости от модификации, но в реальности, как показал тест немецкого журнала auto motor und sport, выходит всего 317 км — для машины такого класса это мало. Максимальная мощность зарядки — всего 110 кВт, тогда как общим стандартом сейчас считается мощность в 350 кВт. Дорожный просвет в 12 см ставит под сомнение принадлежность EQC к классу кроссоверов — с асфальта на таком не съедешь.

Mercedes-Benz EQC первого поколения

Главными рынками сбыта для Mercedes-Benz EQC стали Европа и Китай, но результаты продаж оказались скромными: в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, с января по август этого года реализовано 11 412 экземпляров EQC, тогда как Volkswagen ID.4 разошёлся тиражом 31 977 шт., Audi e-Tron — 19 695 шт. В Поднебесной дела ещё хуже: за первые три квартала этого года EQC разошёлся здесь в количестве 3791 шт. против 107 276 экземпляров Tesla Model Y, причём производство обеих машин в Китае локализовано.



Mercedes-Benz EQC первого поколения

На североамериканском рынке Mercedes-Benz EQC ждали в начале 2020 года, но он туда так и не приехал: в феврале этого года стало известно, что руководство немецкой компании передумало привозить EQC в США, понимая, что продажи будут скромными, а сравнение с конкурентами — не в пользу EQC. Теперь издание Automotive News сообщает, что Mercedes-Benz обещает американским дилерам EQC только в следующем, втором поколении, которое поступит продажу ориентировочно в 2025 году.



«Второй» EQC будет построен уже на полностью электромобильной скейтборд-платформе и породнится с полностью электрическим С-классом. Обе модели предложат запас хода, сопоставимый с таковыми у Tesla Model Y и Tesla Model 3, то есть около 500 км, а также высокую скорость зарядки и просторный салон. О дизайне говорить пока рано, но хочется верить, что Mercedes-Benz учтёт критику в адрес своих самых свежих электрических новинок (EQS и EQE) и сделает облик EQC второго поколения более гармоничным. Дорожный просвет, будем надеяться, окажется больше, чем у кроссовера первого поколения.

Mercedes-Benz EQC первого поколения

До России нынешний Mercedes-Benz EQC тоже так и не добрался, хотя ОТТС на него было получено в 2019 году, но во втором поколении выход на наш рынок будет практически неизбежным, так как все ведущие производители «электричек», в том числе Tesla, уже приняли принципиальное решение развивать у нас «зелёное» направление. Силами участников рынка будет развиваться и зарядная инфраструктура, так что к 2025 году в больших городах проблема «подкормить» электромобиль если не исчезнет, то станет менее острой.

