Новинки ×
  • Ждём в России: Mercedes-Benz EQC в новом поколении станет по-настоящему глобальным

Ждём в России: Mercedes-Benz EQC в новом поколении станет по-настоящему глобальным

25.10.2021 582 1 1

Второе поколение среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz ожидается к 2025 году и по техническим характеристикам существенно превзойдёт предшественника.

 

Нынешний Mercedes-Benz EQC дебютировал в 2018 году как первый массовый электромобиль новой эры, родоначальник «зелёного» семейства EQ, которое с тех пор пополнилось младшими кроссоверами EQA и EQB, бизнес-седаном EQE, флагманским лифтбеком EQS и минивэном EQV.

В основу кроссовера EQC легла конверсионная платформа MRA, то есть электромобиль, по сути, сделали из обычного Mercedes-Benz GLC с двигателем внутреннего сгорания, и, как при любой конверсии, разработчикам пришлось пойти на ряд компромиссов, из-за которых ключевые потребительские характеристики EQC оказались довольно посредственными, а цена высокой. Кроссовер, снабжённый двумя электромоторами совокупной мощностью 408 л.с. и батареей ёмкостью 80 кВт·ч, может проехать на одной зарядке 373-437 км по циклу WLTP в зависимости от модификации, но в реальности, как показал тест немецкого журнала auto motor und sport, выходит всего 317 км — для машины такого класса это мало. Максимальная мощность зарядки — всего 110 кВт, тогда как общим стандартом сейчас считается мощность в 350 кВт. Дорожный просвет в 12 см ставит под сомнение принадлежность EQC к классу кроссоверов — с асфальта на таком не съедешь.

Mercedes-Benz EQC первого поколения

Главными рынками сбыта для Mercedes-Benz EQC стали Европа и Китай, но результаты продаж оказались скромными: в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, с января по август этого года реализовано 11 412 экземпляров EQC, тогда как Volkswagen ID.4 разошёлся тиражом 31 977 шт., Audi e-Tron — 19 695 шт. В Поднебесной дела ещё хуже: за первые три квартала этого года EQC разошёлся здесь в количестве 3791 шт. против 107 276 экземпляров Tesla Model Y, причём производство обеих машин в Китае локализовано.

Mercedes-Benz EQC первого поколения

На североамериканском рынке Mercedes-Benz EQC ждали в начале 2020 года, но он туда так и не приехал: в феврале этого года стало известно, что руководство немецкой компании передумало привозить EQC в США, понимая, что продажи будут скромными, а сравнение с конкурентами — не в пользу EQC. Теперь издание Automotive News сообщает, что Mercedes-Benz обещает американским дилерам EQC только в следующем, втором поколении, которое поступит продажу ориентировочно в 2025 году.

«Второй» EQC будет построен уже на полностью электромобильной скейтборд-платформе и породнится с полностью электрическим С-классом. Обе модели предложат запас хода, сопоставимый с таковыми у Tesla Model Y и Tesla Model 3, то есть около 500 км, а также высокую скорость зарядки и просторный салон. О дизайне говорить пока рано, но хочется верить, что Mercedes-Benz учтёт критику в адрес своих самых свежих электрических новинок (EQS и EQE) и сделает облик EQC второго поколения более гармоничным. Дорожный просвет, будем надеяться, окажется больше, чем у кроссовера первого поколения.

Mercedes-Benz EQC первого поколения

До России нынешний Mercedes-Benz EQC тоже так и не добрался, хотя ОТТС на него было получено в 2019 году, но во втором поколении выход на наш рынок будет практически неизбежным, так как все ведущие производители «электричек», в том числе Tesla, уже приняли принципиальное решение развивать у нас «зелёное» направление. Силами участников рынка будет развиваться и зарядная инфраструктура, так что к 2025 году в больших городах проблема «подкормить» электромобиль если не исчезнет, то станет менее острой.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.10.2021 20:23
RFR 17

Да уж как ждем...Что даже кушать не могу...ДБ...

Новые статьи

Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 516 0 0 25.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит? Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и... 166 1 1 25.10.2021
Статьи / История С небес на землю: как чешская марка AVIA прошла путь от самолётов до грузовиков и жива до сих пор Когда-то мы вспоминали богатую и обширную историю чешской автомобильной промышленности – одной из старейших в Европе благодаря традиционно развитому машиностроению в этой, казалось бы, небо... 2147 0 3 23.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60503 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29991 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26276 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings