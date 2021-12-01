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Jaguar думает о перерыве: в этом случае новинок можно будет не ждать до 2025 года

01.12.2021 511 1 1

Британская компания, принадлежащая индийскому концерну Tata Motors, планирует «полностью изменить» бренд Jaguar.

 

У бренда Jaguar на европейском рынке в течение последних двух лет наблюдается отрицательная динамика. Причём, если в 2019-ом марка потеряла лишь 8,8%, то по итогам «ковидного» 2020-го «минус» составил уже 36,8% (всего старосветские дилеры реализовали 48 571 шт.). В текущем году ситуация не изменилась: за январь-сентябрь Jaguar реализовал 30 989 автомобилей, что на 11,1% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.

На фото: Jaguar F-Pace SVR

Не исключено, что в ближайшее время у британского бренда будет период «затишья», об этом сообщает французское издание Le Monde. Предполагается, что Jaguar не будет представлять никаких новых продуктов до 2025 года. При этом ожидается, что после указанного срока марка будет выпускать только электромобили, а конкурировать станет с люксовыми Aston Martin и Bentley.

Стоит напомнить, что генеральный директор JLR Тьерри Боллоре ещё в начале текущего года рассказал, что компания намерена «полностью изменить» бренд Jaguar. По его словам, сегмент SUV отдадут Land Rover, а автомобили, которые получат логотип с «большой кошкой», будут принципиально другими. Тогда, в начале весны, предполагалось, что марка уйдёт в малотиражный лакшери-сегмент.

На фото: логотип бренда Jaguar

Как мы отмечали ранее, новые модели Jaguar окажутся ощутимо дороже, но и уровень их исполнения будет выше, а отделка – роскошнее. Другой фирменный стиль разработает шеф-дизайнер компании Джерри Макговерн: в дизайне не будет отсылок к предшественникам и ретро-мотивов. Предполагается, что в основу будущих электрокаров Jaguar ляжет новая электромобильная платформа, которую компания намерена купить у стороннего поставщика (переговоры уже ведутся, но решение будет принято нескоро, после утверждения дизайна будущих моделей).

При этом имеющаяся платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture), рассчитанная и на электрокары, и на гибриды, в дальнейшем полностью отойдёт бренду Land Rover. Ему же достанется чисто электромобильная «тележка» EMA (Electric Modular Architecture). В результате всех изменений у Jaguar и Land Rover больше не будет родственных моделей.

На фото: Jaguar I-Pace

Компания весьма серьёзно намерена следовать своему плану: в соответствии с ним она ранее «свернула» несколько перспективных проектов. Так, буквально на финальной стадии разработки были отменены работы над флагманским электрическим лифтбеком Jaguar XJ. Ещё одна потеря – семиместный кроссовер Jaguar J-Pace: предполагалось, что он разделит с XJ платформу MLA. Также канули в Лету планы по возрождению компактных «легковушек» Jaguar.

По предварительным данным, в новую «зелёную» линейку Jaguar войдёт лишь один кроссовер, который заменит I-Pace. При этом компания, вероятно, в какой-то момент реформации бренда избавится от моделей F-Pace и E-Pace. Отметим, в 2020 году на эти кроссоверы в Европе пришлось 11 026 шт. и 14 847 шт. соответственно. То есть их совокупная доля в структуре продаж Jaguar на старосветском рынке составила более 53%.

По данным французского издания, Ягуар не только откажется от выпуска новинок в ближайшие несколько лет, но и будет постепенно уменьшать объём производства текущих продуктов за счёт более «скромного» выбора двигателей и оборудования. Этот план включает в себя в том числе снижение затрат и сокращение рабочей силы. Так, к 2026 году производственные мощности Jaguar окажутся на 25% меньше, чем сейчас.

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1 комментарий
02.12.2021 19:01
Bezerok

Мне кажется что у них актуальный модельный ряд очень хорош и можно сосредоточиться на электричках, тем более что 2025 год совсем скоро.

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