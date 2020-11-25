Renault засветила новый Duster для России: ждём турбомотор и мультимедиа от Arkana

Ожидается, что российский кросс нового поколения в целом повторит бразильскую версию, но по крайней мере одно важное отличие наверняка будет – у нас модель предложат с полным приводом уже на старте продаж.

В Европе Дастер сменил поколение еще в 2017-м, там модель продают под маркой Dacia (к слову, «старосветскую» версию скоро уже обновят). Следом подтянулся и кроссовер с эмблемами Renault – такая модель тоже довольно давно представлена на рынках Африки, Ближнего Востока и Украины, а в начале этого года она добралась и до Южной Америки. И вот, наконец, Duster второй генерации анонсирован для России: местное подразделение Renault сегодня распространило тизер нашего SUV с обещанием скорой премьеры. Никакой другой официальной информации о кроссе на данный момент нет.

Судя по картинке, корма у российской версии такая же, как у машин в других странах, главная «фишка» — квадратные фонари со светодиодными «рамками». А в остальном получить представление о «втором» Дастере для РФ можно, взглянув на южноамериканскую модель. Напомним, для этого региона кроссовер выпускают в Бразилии, и их прежний SUV как раз был наиболее близок к нашему.

Renault Duster нового поколения для Бразилии. Длина – 4376 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 1 / 3 Renault Duster нового поколения для Бразилии. Длина – 4376 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 2 / 3 Renault Duster нового поколения для Бразилии. Длина – 4376 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 3 / 3

Итак, от «бразильца» российскому Duster может достаться «внедорожный» пакет, которого нет у модели на остальных рынках: это более массивный передний бампер, защитные накладки на колесных арках, порогах и дверях, плюс дополнительные противотуманки спереди. Кроме того, для нашей версии также могли увеличить дорожный просвет. Так, у южноамериканского Дастера этот показатель составляет внушительные 237 мм против 210 мм у европейской версии (у российской модели первого поколения – 205 или те же 210 мм).



Внутри наш новый Дастер тоже, скорее всего, повторил бразильский кросс, отличие от остальных версий – мультимедийная система, как у купеобразного паркетника Arkana. В Бразилии модели еще положены светодиодная головная оптика, климат-контроль, четыре камеры, система мониторинга «слепых» зон и 17-дюймовые колеса – все это добро, вероятно, будет и у кроссовера в России.

Renault Duster нового поколения для Бразилии 1 / 3 Renault Duster нового поколения для Бразилии 2 / 3 Renault Duster нового поколения для Бразилии 3 / 3

Бензиновый атмосферный мотор 2.0 за океаном отправлен в отставку, не исключено, что та же участь ждет и российскую версию (на актуальном Дастере для РФ он выдает 143 л.с. и сочетается с 6МКП или 4АКП). В этом случае на смену придет «турбочетверка» 1.3, знакомая по Аркане: мощность двигателя нашего кросс-купе составляет 150 л.с., он работает в паре с вариатором X-Tronic. А вот базовый «атмосферник» 1.6 в России, видимо, сохранят, на нынешнем Дастере этот движок выдает 114 л.с., коробки – 5МКП или 6МКП. О судьбе дизеля 1.5 (109 л.с.) информации пока нет.



На российском рынке кроссовер нового поколения наверняка уже на старте продаж будет доступен и с передним, и с полным приводом, тогда как в Бразилии модель пока можно купить только в переднеприводном исполнении.

Актуальный российский Renault Duster. Длина – 4315 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 1 / 3 Актуальный российский Renault Duster. Длина – 4315 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 2 / 3 Актуальный российский Renault Duster. Длина – 4315 мм, колесная база – 2673 мм, объем багажника – 475 литров 3 / 3

Между тем у нас Renault Duster первого поколения теряет покупателей, но при этом он остается в списке самых продаваемых моделей рынка: по итогам января-октября 2020-го реализовано 24 476 единиц, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для России кросс производят на московском заводе Renault.

