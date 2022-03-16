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  • Лето — без отдыха: АВТОВАЗ переносит корпоративный отпуск и вновь повышает цены

Лето — без отдыха: АВТОВАЗ переносит корпоративный отпуск и вновь повышает цены

16.03.2022 455 0 0

В ближайшее время АВТОВАЗ не сможет нормально работать из-за нехватки импортных комплектующих, в связи с чем принято решение о переносе планового корпоративного отпуска с лета на весну. Ещё одна неприятная новость — второе за месяц резкое повышение цен на автомобили Lada.

 

АВТОВАЗ ушёл на простой 5 марта, так как начавшаяся 24 февраля спецоперация на территории Украины усугубила дефицит электронных комплектующих (изначально его создала пандемия COVID-19). Сегодня завод в Тольятти возобновил работу на три дня, согласно опубликованному на прошлой неделе графику. На заводе в Ижевске простой продолжается, но при этом ведётся подготовка к запуску обновлённой Весты. Напомним, что формально старт выпуска рестайлинговых Вест в Ижевске состоялся 22 февраля, но из-за обострения геополитической обстановки вывод обновлённых машин на рынок забуксовал — до сих пор не рассекречен дизайн интерьера, не названы цены и комплектации.

Сегодня «Автостат» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа сообщил, что руководство предприятия решило перенести корпоративный отпуск, изначально запланированный на период с 25 июля по 14 августа текущего года, на более ранний срок — с 4 апреля по 24 апреля. За время отпуска АВТОВАЗ планирует «накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске». За счёт чего и из каких источников будет происходить накопление, не уточняется. Как будут работать заводы в ближайшие две недели до отпуска, пока неизвестно. На заводе в Тольятти 16,17 и 18 марта будут производиться только две наименее зависимые от импортных комплектующих модели — Granta и Niva Legend. Линия В0 в Тольятти, на которой делают Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero, на этой неделе простаивает.

Между тем ещё 1 марта АВТОВАЗ в связи с обвалом курса рубля резко повысил цены на все автомобили Lada, больше всех тогда подорожал Largus (+247 тысяч рублей). Сегодня прайс-лист опять переписали и опять в сторону повышения: в среднем цены выросли на 8%, а самая большая прибавка — опять у Ларгуса (+159 тысяч рублей), актуальные цены уже опубликованы на потребительском сайте Lada. Самый дешёвый пассажирских Largus теперь стоит 1 235 900 рублей, сама дешёвая Granta — 727 900 рублей (+43 тысячи рублей). Цены на хэтчбек XRAY теперь начинаются от 1 106 900 рублей (+97 тысяч рублей), на классическую Niva Legend — от 818 900 рублей (+42 тысячи рублей), на Lada Niva Travel — от 1 066 900 рублей (+63 тысячи рублей). В продаже есть и дорестайлинговые Весты — от 1 121 900 рублей (+89 тысяч рублей).

Lada Largus

Что будет с АВТОВАЗом и с ценами на Лады в конце апреля, пока можно только гадать. Полагаем, не только АВТОВАЗ, но и все действующие в России автомобильные компании ждут окончания спецоперации и хоть какой-нибудь политико-экономической определённости, чтобы понять, как дальше жить на нашем рынке. Разумеется, многие надеются на смягчение санкций, так как в их текущем ультражёстком формате работать в ближайшие месяцы будет почти невозможно.

На этой неделе ТАСС цитировал вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова, который переживает за судьбу завода АВТОВАЗа в Ижевске. По его словам, процесс импортозамещения электронных комплектующих может занять два года. То есть в краткосрочной перспективе без импортной электроники обойтись не удастся. «Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод "затащить". Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того, что этих чипов не хватает», — сообщил Константин Сунцов.

Россия АВТОВАЗ авторынок бизнес заводы Lada

 

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