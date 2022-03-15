Стоимость техобслуживания автомобилей Lada значительно увеличится в РФ

Рекомендованные цены на услуги вырастут на 400 – 12 700 рублей (в зависимости от модели и срока проведения ТО).

Марка Lada остаётся самой востребованной на авторынке РФ. Так, по итогам 2021 года дилеры реализовали 350 714 новых машин российского бренда (на 2% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). В начале текущего года зафиксирован спад: в январе-феврале 2022-го клиенты купили 40 423 автомобиля (на 19% меньше, чем за первые два месяца прошлого года). Нынешний «минус» отчасти связан с дефицитом микрочипов (это глобальная проблема, с которой сталкиваются автопроизводители по всему миру).



На фото: Lada Niva Legend

Из-за текущей геополитической ситуации, экономических санкций, волатильности курса валют и проблем с логистическими цепочками в РФ ощутимо выросла стоимость запчастей и расходников. Это стало причиной того, что уже с завтрашнего дня вырастут рекомендованные цены на техобслуживание (ТО) автомобилей Lada у официальных дилеров.

Модель Цена ТО-0, рублей Цена ТО-1, рублей Цена ТО-2, рублей Цена ТО-3, рублей Цена ТО-4, рублей Цена ТО-5, рублей Цена ТО-6, рублей Granta 2200 (+400) 10 400 (+2000) 10 000 (+2100) 12 300 (+2400) 10 000 (+2100) 13 700 (+2400) 24 600 (+6300) Vesta - 11 100 (+2000) 12 300 (+2400) 13 400 (+2400) 12 300 (+2400) 15 400 (+2600) 35 700 (+8500) Xray - 11 800 (+2700) 13 100 (+3100) 14 100 (+3200) 13 100 (+3100) 16 200 (+3300) 33 400 (+8400) Largus - 10 500 (+2200) 11 600 (+2800) 13 800 (+3200) 11 600 (+2800) 14 000 (+2900) 44 900 (+12 700) Niva Travel 6400 (+1300) 8300 (+1300) 12 800 (+3500) 18 900 (+7600) 15 800 (+3900) 12 900 (+4600) 18 700 (+6100) Niva Legend 6000 (+1100) 8200 (+1700) 9600 (+2000) 11 100 (+2500) 18 500 (+3600) 8200 (+1700) 12 500 (+2900)

О новых расценках сообщило издание «Лада.Онлайн», ссылаясь на собственный источник среди дилеров продукции Lada. Сообщается, что рекомендованные цены на услуги вырастут на 400 – 12 700 рублей (в зависимости от модели и срока проведения ТО), где минимальная прибавка касается так называемого «нулевого ТО», которое требуется только версиям Granta с восьмиклапанным двигателем, а максимальная надбавка ждёт владельцев Largus, пожелавших отправить машину на ТО-6.



На фото: Lada Largus Cross

Компания АВТОВАЗ переписывала рекомендованные цены на техобслуживание в июне и июле 2021 года. Стоит отметить, что стоимость ТО у дилеров может отличаться от рекомендованных расценок (бывает и так, что они оказываются ниже). Но если учесть подорожание комплектующих и расходников, скорее всего, повышения цен на услуги не избежать.

В начале текущего месяца весьма ощутимо выросли цены на автомобили Lada. Так, базовая версия Niva Legend подорожала на 63 тыс. рублей (сейчас стоит от 776 900 рублей), Niva Travel – на 124 тыс. рублей (от 1 003 900 рублей), Granta – на 86 тыс. рублей (от 684 900 рублей), Vesta – на 170 тыс. рублей (от 1 032 900 рублей), Xray – на 180 тыс. рублей (от 1 009 900 рублей), а Largus прибавил к предыдущему ценнику 247 тыс. рублей (сейчас минимальная стоимость универсала составляет 1 076 900 рублей).



На фото: Lada Vesta SW

Дорожают машины как российских, так и зарубежных марок. Только по официальным подсчётам Росстата за неделю с 26 февраля по 4 марта цены на модели иностранных брендов в стране выросли в среднем на 15,2%, тогда как машины российских марок прибавили заметнее – на 17,1%. Однако многие производители уже подняли или собираются поднять цены в РФ ощутимее. К примеру, Haval может переписать прайс-лист таким образом, что прибавка составит 40-50% (стоимость, вероятно, вырастет на 950 тыс. – 980 тыс. рублей).

