Стоимость техобслуживания автомобилей Lada значительно увеличится в РФ

Марка Lada остаётся самой востребованной на авторынке РФ. Так, по итогам 2021 года дилеры реализовали 350 714 новых машин российского бренда (на 2% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). В начале текущего года зафиксирован спад: в январе-феврале 2022-го клиенты купили 40 423 автомобиля (на 19% меньше, чем за первые два месяца прошлого года). Нынешний «минус» отчасти связан с дефицитом микрочипов (это глобальная проблема, с которой сталкиваются автопроизводители по всему миру).
Из-за текущей геополитической ситуации, экономических санкций, волатильности курса валют и проблем с логистическими цепочками в РФ ощутимо выросла стоимость запчастей и расходников. Это стало причиной того, что уже с завтрашнего дня вырастут рекомендованные цены на техобслуживание (ТО) автомобилей Lada у официальных дилеров.
|Модель
|Цена ТО-0, рублей
|Цена ТО-1, рублей
|Цена ТО-2, рублей
|Цена ТО-3, рублей
|Цена ТО-4, рублей
|Цена ТО-5, рублей
|Цена ТО-6, рублей
|Granta
2200
(+400)
10 400
(+2000)
10 000
(+2100)
12 300
(+2400)
10 000
(+2100)
13 700
(+2400)
24 600
(+6300)
|Vesta
|-
11 100
(+2000)
12 300
(+2400)
13 400
(+2400)
12 300
(+2400)
15 400
(+2600)
35 700
(+8500)
|Xray
|-
11 800
(+2700)
13 100
(+3100)
14 100
(+3200)
13 100
(+3100)
16 200
(+3300)
33 400
(+8400)
|Largus
|-
10 500
(+2200)
11 600
(+2800)
13 800
(+3200)
11 600
(+2800)
14 000
(+2900)
44 900
(+12 700)
|Niva Travel
6400
(+1300)
8300
(+1300)
12 800
(+3500)
18 900
(+7600)
15 800
(+3900)
12 900
(+4600)
18 700
(+6100)
|Niva Legend
6000
(+1100)
8200
(+1700)
9600
(+2000)
11 100
(+2500)
18 500
(+3600)
8200
(+1700)
12 500
(+2900)
О новых расценках сообщило издание «Лада.Онлайн», ссылаясь на собственный источник среди дилеров продукции Lada. Сообщается, что рекомендованные цены на услуги вырастут на 400 – 12 700 рублей (в зависимости от модели и срока проведения ТО), где минимальная прибавка касается так называемого «нулевого ТО», которое требуется только версиям Granta с восьмиклапанным двигателем, а максимальная надбавка ждёт владельцев Largus, пожелавших отправить машину на ТО-6.
Компания АВТОВАЗ переписывала рекомендованные цены на техобслуживание в июне и июле 2021 года. Стоит отметить, что стоимость ТО у дилеров может отличаться от рекомендованных расценок (бывает и так, что они оказываются ниже). Но если учесть подорожание комплектующих и расходников, скорее всего, повышения цен на услуги не избежать.
В начале текущего месяца весьма ощутимо выросли цены на автомобили Lada. Так, базовая версия Niva Legend подорожала на 63 тыс. рублей (сейчас стоит от 776 900 рублей), Niva Travel – на 124 тыс. рублей (от 1 003 900 рублей), Granta – на 86 тыс. рублей (от 684 900 рублей), Vesta – на 170 тыс. рублей (от 1 032 900 рублей), Xray – на 180 тыс. рублей (от 1 009 900 рублей), а Largus прибавил к предыдущему ценнику 247 тыс. рублей (сейчас минимальная стоимость универсала составляет 1 076 900 рублей).
Дорожают машины как российских, так и зарубежных марок. Только по официальным подсчётам Росстата за неделю с 26 февраля по 4 марта цены на модели иностранных брендов в стране выросли в среднем на 15,2%, тогда как машины российских марок прибавили заметнее – на 17,1%. Однако многие производители уже подняли или собираются поднять цены в РФ ощутимее. К примеру, Haval может переписать прайс-лист таким образом, что прибавка составит 40-50% (стоимость, вероятно, вырастет на 950 тыс. – 980 тыс. рублей).
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